Rubén Díez: "Tenemos que dar un paso adelante y hacernos fuertes sin balón"

El centrocampista del RC Deportivo Rubén Díez expresó su deseo de que fuera de casa el equipo mejore sus prestaciones en la segunda vuelta de campeonato.

"Tenemos que dar un paso adelante y hacernos fuertes sin balón", expuso. "Nos gusta ser dominadores pero en campo de un equipo como el Alcorcón es más complicado porque es uno de los mejores de la categoría. Nos gustaría mantener ese nivel alto que estamos mostrando en Riazor", agregó.

El aragonés reflexionó acerca de la bipolaridad de una escuadra que pierde en parte sus señas de identidad cuando sale del estadio de Riazor. "Hay diferencia entre cómo presionamos en casa y fuera pero la idea es la misma, en Alcorcón no supimos hacer la presión alta bien", dijo.

Autor de dos dianas en la presente temporada 22-23, Rubén considera que después de haber asimilado el tropiezo en Santo Domingo, "vamos cambiando el chip porque el sábado tenemos otro partido muy importante".

Eso sí, el futbolista de 29 años avisa de que el ascenso no se logrará a corto plazo sino a final de curso. "El objetivo no se consigue a los diez días sino a finales de mayo. Cano es un míster que contra Unionistas no cree que está todo perfecto ni ante el Alcorcón que estaba todo mal, intenta analizar para seguir mejorando", indicó.

Para ser capaces de alzarse con la primera plaza que otorga el ascenso directo, Rubén Díez piensa que su formación debe sufrir un cambio. "Visto lo visto vamos a tener que sacar muchos puntos porque los números del Alcorcón no son normales, pero nosotros debemos centrarnos en nosotros", finalizó.