Riazor, candidato a albergar el playoff a Segunda División

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) presentó formalmente ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su candidatura para albergar la fase final de la Primera RFEF (del 8 al 12 de junio) con dos ascensos en juego a la Segunda División del fútbol español, tal y como anunció ayer el ente federativo autonómico.



El playoff se disputará entre ocho equipos, los clasificados entre el puesto segundo y quinto de cada uno de los dos grupos de Primera RFEF al término de la fase regular.



Será un enfrentamiento a partido único y ascenderán dos equipos después de la disputa de las eliminatorias.



La propuesta que ha presentado la RFGF se consolidó debido a la posibilidad que tienen tres equipos gallegos de luchar por el salto de categoría al fútbol profesional: RC Deportivo, Racing Club Ferrol y RC Celta B. Aunque el Deportivo tiene como objetivo principal el ascenso directo, su mala racha le ha alejado de esa meta. El Racing de Santander le saca seis puntos y la diferencia de goles particular a falta de once encuentros, aunque, en la práctica, son diez, puesto que uno de ellos (tanto para Depor como para Racing) será el del Extremadura, que no se jugará.



La Federación aseguró que uno de los objetivos que tiene con esta solicitud es que los equipos que firmen la clasificación para el playoff puedan jugarse el ascenso con el mayor número de sus aficionados en el campo a la hora de disputar estos choques.



La propuesta de la entidad que preside Rafael Louzán sería para albergar la fase de ascenso de esta campaña y también las dos próximas, es decir, la de 2023 y 2024.



Además, dicha candidatura va acompañada de un aval económico por parte de la RFGF, que deberá asumir la aportación de una cantidad fija por cada temporada, además de la organización del propio evento.



Las sedes presentadas por la RFGF para la celebración de este playoff de ascenso a la Segunda División se conocerán de forma oficial en los próximos días, pero los estadios Abanca-Riazor y A Malata ya están incluidos en el proyecto. La Federación Española resolverá en unos días.