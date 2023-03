Los registros del Depor que tumbó el Castilla

El Deportivo cedió sus primeros puntos del año 2022 en el Estadio Abanca-Riazor. Desde el partido con el Córdoba (0-0) el pasado 3 de diciembre, el equipo que entrena Óscar Cano no permitía que los visitantes se fueran con botín alguno del feudo blanquiazul.



Después de aquel encuentro con los cordobeses, el Deportivo se llevó las victorias en los partidos que disputó como local ante el Racing de Ferrol (2-0), el Unionistas de Salamanca (3-0), el Rayo Majadahonda (1-0) -con Edu Sousa bajo palos-, el Mérida (1-0) y el Badajoz (5-0). Esa serie de cinco triunfos acabó con el empate con el Castilla en un partido que comenzó teniendo claro color blanquiazul, pero los de Cano se diluyeron y su rival pudo llevarse algo más que el empate.

Otro registro que cayó



El Depor no encajaba goles en A Coruña desde el partido con la Cultural y Deportiva Leonesa, su próximo rival. En el partido entre ambos conjuntos en Riazor, el cuadro herculino no pudo pasar del empate a dos goles. Quiles adelantó a los blanquiazules, Alarcón y percan remontaron para el conjunto leonés y Peke salvó el empate para los de Cano cuando el partido enfilaba la recta final. Desde aquel 2-2 con Edu Sousa bajo palos, el Deportivo había logrado sellar la portería.



En total, el Deportivo ha disputado esta temporada 14 encuentros como local y el balance es de nueve victorias, cuatro empates y una derrota. El único equipo que logró imponerse en el municipal herculino fue el San Fernando en la sexta jornada del curso, un resultado que puso en el alambre a Borja Jiménez, que fue destituido en la siguiente cita por el empate sin goles con el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino.



De Riazor también se llevaron puntos, pero en forma de empates, el Pontevedra, en la tercera jornada de la temporada (1-1), la Cultural Leonesa (2-2) en la duodécima cita, el Córdoba, en la decimocuarta (0-0) y el Castilla (1-1).



Cayeron en sus partidos en A Coruña: Linense (2-1), Talavera (3-2), Linares (2-1), Sanse (1-0) y Sanse, así como los cinco de la racha triunfal a la que puso fin el Real Madrid Castilla.

La imbatibilidad de Mackay

Cinco partidos y 40 minutos después, el portero del Deportivo, Ian Mackay, volvió a recoger el balón del fondo de la red de su portería tras haber encajado gol ante el Real Madrid Castilla en el Estadio Abanca-Riazor el domingo.



El guardameta coruñés dejó su registro de imbatibilidad en 490 minutos, desde que el San Fernando le marcó (2-2) en el descuento del partido que se disputó el 29 de enero, hasta que Marvel equilibró el choque con el Castilla (1-1) a cinco minutos del descanso.



Entre un partido y otro, el Deportivo dejó la puerta a cero ante el Mérida, el San Sebastián de los Reyes, el Talavera de la Reina y el Badajoz.



Mackay ha dejado esta temporada 12 partidos la portería a cero en 24 encuentros como titular en Primera Federación.



El curso pasado, el portero debutó con el Deportivo en competición oficial con cuatro partidos seguidos sin recibir goles y volvió a repetir esa serie entre las jornadas 8 y 11, mientras que en la campaña actual, antes de la racha que concluyó el domingo, solo había enlazado dos encuentros sin encajar gol. Su mejor racha de partidos con la portería a cero la firmó en Segunda B con la Ponferradina en la temporada 2009-10, cuando estuvo siete jornadas seguidas imbatido.



El Depor lleva 13 porterías a cero. Las cinco de la última racha de Mackay y también ante el Mérida, Rayo Majadahonda, Sanse, Fuenlabrada, Córdoba, Racing de Ferrol y Unionistas en la primera vuelta y Majadahonda en la segunda.