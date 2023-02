Quiles: "Sería importante vernos primeros; la afición se ilusionaría más"

El delantero del Deportivo Alberto Quiles advirtió de la motivación con que visitará Riazor Gorka Santamaría el sábado con el Badajoz, se mostró contento con su cifra de goles, agradeció la primera victoria de 2023 fuera de casa y deseó ponerse cuanto antes al frente de la clasificación del Grupo I de Primera Federación.

Inestabilidad en su racha de goles

Llevo diez goles, a lo mejor no he marcado en dos o tres partidos, pero tampoco es que no me entren ni nada. En el último en casa marqué. No he pensado en eso. Estoy bien y contento con los goles que llevo.

Victoria fuera

Ya teníamos muchas ganas de ganar fuera de casa, además tuvimos la suerte con los resultados de Córdoba y Alcorcón y eso le da más valor a la victoria. La necesitábamos para demostrar que queremos ser campeón, que vamos a por todas en cualquier campo y ante cualquier equipo.



El ascenso directo... ¿cosa de tres equipos o más?

Creo que los tres vamos a estar arriba pero con todos los partidos y puntos que quedan, tanto Córdoba como Racing van a estar peleando. La racha del Córdoba se cortará porque tiene un gran equipo. Los demás van a apretar mucho.



Opción de ponerse líderes

Creo que sería importante vernos primeros. Cuantos menos puntos hagan los rivales muchísimo mejor. Eso nos va a dar más confianza, la afición se ilusionaría más y sería bonito verse primeros este fin de semana.



Badajoz

Los extremos que tiene son muy buenos y tiene buenos delanteros. Tenemos que estar atentos. Ayer empezamos a trabajar el partido y estamos con muchas ganas de que llegue el sábado y jugar en Riazor.

Abrís la jornada, ¿prefieres jugar antes o después?

A mí me da un poco igual jugar antes o después. Estoy atento a mi partido, en ganar al Badajoz.

Sociedad con Lucas Pérez

Ya he dicho muchas veces que me encuentro muy cómodo con Lucas, es una alegría tenerle aquí, un jugador que hace unos meses estaba en Primera… jugar con esos jugadores es mucho más fácil. Ojalá esté mucho tiempo aquí.

¿Teméis de alguna forma la motivación extra de Gorka Santamaría?

Seguro que vendrá con esa motivación de querer demostrar el delantero que es porque aquí no tuvo muchos minutos. Aquí al final vienen todos los rivales motivados por el club y el estadio, por la cantidad de gente que ve los partidos y él vendrá con esa motivación extra de demostrar que es un buen delantero, que lo hemos dicho y habrá que estar atento sobre todo en los centros y los remates que es donde es más fuerte.