Quiles: "¿Pichichi? Lo importante es ascender, es lo que nos va a dar la vida"

Alberto Quiles, que recibió el galardón al mejor jugador del Deportivo en abril (trofeo Estrella Galicia), ve el lado positivo de no tener la segunda plaza asegurada. El equipo está en alerta y llegará enchufado al playoff por el ascenso, que, además, tendrá como escenario Riazor.





PARÓN

Muy bien, es algo necesario siempre, ver a tus amigos, a la familia, desde el verano no bajaba a Huelva, en Navidad no pude ir, y genial. Ahora, con muchas ganas de afrontar lo que queda, que es lo más bonito





RACHA

Hay que alargarla todo lo que se pueda y eso es bueno para mí y el equipo porque al final los goles son victorias y puntos





IGUALAR LOS GOLES DE LUCAS, BEBETO...

Un orgullo, pero son gente de otra categoría, lo hacían en Primera División. Yo, contento por el año que estoy haciendo y tratar de alargar la racha lo máximo. Ahora llega lo más bonito e importante





CHIP PLAYOFF

Queda Liga, hay que asegurar la segunda plaza y ya cuando llegue la semana de playoff nos pondremos ese chip





OTRO GRUPO

Está tan igualado y hay tantos posibles rivales, que hay que mirar lo nuestro, la segunda plaza





IGUALDAD EN EL GRUPO II

Hay equipos buenos como en este. Seguro que el que nos toque va a ser complicado. Me da igual el rival





TUDELANO YA DESCENDIDO

Nosotros no tenemos que mirar al rival. Si estamos bien y jugamos como los partidos anteriores y en casa, estaremos más cerca de ganar. Viene descendido pero le metió tres al Racing la semana pasada. No podemos fiarnos de nada





TRILLI

Que se recupere bien, ha estado mucho tiempo parado y que vaya cogiendo sensaciones buenas, con esa confianza de que no le duela el pie, porque le necesitamos





PULSO POR SEGUNDA PLAZA

Al final si tuviésemos la segunda plaza asegurada, te puedes relajar un poco más, pensar en el playoff más que en estos partidos, pero al no tener la plaza, va a hacer que sigamos con todos los sentidos puestos en estos partidos y en llegar con las pilas a tope al playoff. No te voy a decir que estemos contentos de no tenerla asegurada, pero nos puede venir bien en cierto modo estar jugándonos algo para llegar al playoff con las pilas cargadas





RIAZOR EN PLAYOFF

Yo, encantado. El equipo en casa está respondiendo muy bien y si nos toca el playoff en casa, perfecto





MIKU, SEQUÍA

Lo veo bien y si veis los entrenamientos es el Miku de siempre. Tendrá ganas de jugar, como todos los delanteros. En el último partido le vi solo en una jugada y le di mal y no pudo hacer gol, pero estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo y que cuando meta le va a dar confianza para ayudarnos en el playoff, es un pedazo de jugador





NOEL

Bien, también. Lo ves entrenando, que va a todas, que lucha como ninguno. Que juegue o no es decisión del entrenador, pero se está preparando bien





PICHICHI PRIMERA RFEF

Me gustaría acabar Pichichi de la categoría, sería un orgullo, pero no estoy obsesionado, lo importante es ascender que es lo que nos va a dar la vida y lo prioritario