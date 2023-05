Quiles, mejor jugador del mes y del año, mantiene la fe y los plazos

Alberto Quiles recogió su tercer trofeo al mejor jugador del mes (Estrella Galicia) esta temporada y, en consecuencia, obtendrá el galardón como mejor futbolista de esta campaña en el conjunto coruñés. Se impuso en la votación a Mario Soriano y Lucas Pérez,

El onubense recibió la distinción todavía con las secuelas de su operación de la doble fractura en el pómulo y el suelo orbital que se produjo en el partido con el Córdoba.



"Por suerte no tengo dolores, las noches las estoy pasando bien, a la hora de comer me molesta cuando mastico algo duro y a la hora de tragar, la vista la llevaba peor, ahora mejor, veo casi bien, así que va la cosa muy bien", indicó.

El delantero mantiene su intención de estar disponible en la última jornada de la fase regular, ante el Pontevedra. "Mantengo ese plazo, no hace ni una semana que me he operado, no tengo dolor, he empezado el trabajo de gimnasio y va todo fenomenal", dijo.

Después de que él cayera en Córdoba, Lucas le dio la réplica y también fue intervenido de una fractura en la cara, en su caso, en el arco cigomático malar.

"Es algo anecdótico que los dos tengamos una fractura en la cara, algo que no suele suceder. Es un poco de mala suerte, pero hay que recuperarse cuanto antes", declaró Quiles.

Al principio le apodaron ardilla. Ahora, con Lucas son Batman y Robin, los superhéroes. Tendrán que jugar con máscara.

"Los compañeros meten mucha caña, eso viene bien porque da mucha alegría y ahora con lo de Lucas ha pasado a Batman y Robin", expuso.

Con la experiencia pasada, a Lucas le tranquilizó. "No fui al hospital a visitarle porque Lucas se operó y se fue para casa y al día siguiente le vi en Abegondo. Le dije que estuviera tranquilo, que la cirugía ni se sentía", relató.

El futbolista deseó "ir a ganar a Linares, porque aún hay posibilidades y cuando Lucas y yo estemos recuperados, a ayudar".

Aún cree en las opciones de ascenso directo. "Mientras haya posibilidades tenemos que ir a ganar los máximos puntos posibles para el ascenso directo, sabemos que está complicado porque tienen que fallar varios equipos, pero a intentarlo", señaló.

No obstante, por la vía del playoff el ascenso vale lo mismo. "Si no puede ser directo, por playoff. El año pasado fue un palo duro, pero no tiene por qué ser así esta vez y también sería gratificante subir con playoff", sostuvo.

Le tocó ver el partido con el Alcorcón desde la barrera. "Fuera del campo se sufre mucho más, se me hizo el partido eterno, pero es lo que me toca", confesó.

Y escuchó desde la grada los cánticos contra Óscar Cano. "Es una situación que a nadie le gusta, pero la gente gasta su dinero en un abono y en verte y hay que respetar la opinión que tenga. Nosotros estamos convencidos de que podemos lograr el ascenso y a la gente decirle que nos anime como lo están haciendo, hubo esos cánticos, pero también nos animaron", apuntó.

El Deportivo se quejó a la Real Federación Española de Fútbol por el arbitraje del partido de Córdoba, en el que Quiles se partió la cara. A día de hoy, el árbitro no le ha llamado.

"El árbitro no me dijo nada y ya no creo que lo haga. Del resto, sigo manteniendo lo que dije, es un error muy grave que se quedara en amarilla, así que me parece bien la queja del Depor porque la patada fue dura y podría haberme causado daños peores", opinó.

Con dos jugadores con fracturas en la cabeza en jornadas consecutivas, en las redes ya se busca al siguiente candidato a la máscara. Quiles, siempre bromista, esta vez se lo toma en serio. "Con eso no hay que jugar. No está la cosa para esas bromas", manifestó.

Cuando vuelva, tendrá que hacerlo con máscara. Aún no la tiene, pero es cuestión de horas. "Hoy creo que voy a recoger la máscara y a principios de la próxima semana empezar a correr y a ver qué tal con ella puesta", valoró.