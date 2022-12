"Ahora o el año que viene, cuando pueda, pero que venga Lucas", deseo de Quiles

Además de hablar de su futuro, Quiles valoró el de Lucas Pérez. Deseó que se incorpore al Deportivo.

"No hemos hablado nada en el vestuario pero ojalá que venga. Es un jugador que está haciendo goles en Primera y nos va a venir de lujo. Ahora o el año que viene, cuando pueda, pero que venga. Un jugador de ese nivel nos va a ayudar muchísimo", afirmó.

Preguntado por cómo se puede entender que un delantero que está en Primera baje dos niveles para fichar por el conjunto herculino, precisó que no conoce a Lucas personalmente, "pero si quiere venir es porque el Depor es su club y quiere ayudar a ascender".

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, oficializó la ofensiva por Lucas. "En el vestuario lo llevamos con normalidad, no hemos hablado nada. Leí las declaraciones del presidente. Supongo que será una situación difícil porque tiene contrato. No sé cómo lo harán. Ojalá se haga en enero porque nos va a venir de lujo", incidió tras recibir el trofeo Estrella Galicia al mejor jugador de noviembre en el Depor.

Por delante, antes de la Navidad, el partido con el Ceuta para quitarse el mal sabor del último desplazamiento, confirmar la reacción que hubo ante el Racing de Ferrol y tener unas Navidades tranquilas.

"El día del Badajoz no nos salió nada. Luego, encima, te quedas con uno menos. En este partido ante el Racing sabíamos que no podía pasar eso. Teníamos claro que no podía pasar lo del Badajoz, que fue un patinazo", dijo.

Lo que pasó en el Nuevo Vivero sirve como aviso: "No se puede fallar. Hay que ir a ganar. Teniendo presente lo de Badajoz, debemos jugar con mentalidad y actitud ganadora. Desde el primer minuto a por ellos".