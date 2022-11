La Primera Federación se encarece

Las victorias, empates y derrotan valen lo mismo esta temporada que las pasadas, pero este curso en la Primera Federación parece que se ha hecho más caro subir en la tabla.



Como si hablásemos de economía e inflacción rentan menos los puntos esta campaña que la anterior. Un ejemplo de ello es el Deportivo, que después de la disputa de once jornadas el curso pasado era líder con 23 puntos en su casillero.



Segundo en la tabla era entonces era Unionistas con 21, la tercera plaza la ocupaba la SD Logroñés, el Racing de Santander, que acabaría ascendiendo y cerrando el playoff la UD Logroñés, los tres con 20 puntos. Esta temporada los coruñeses suman 21 y están actualmente fuera de los puestos de playoff, que marca el Real Madrid Castilla, con el mismo número de puntos.

Los blanquiazules están a cinco del líder, un imparable Córdoba (26) y a dos del Racing de Ferrol (23), que se ha desinflado, tras sendas lesiones de Pumar y Luca Ferrone.



Solo dos puntos menos que el curso pasado, pero una diferencia de cinco puestos en clasificación, para un cuadro coruñés que quiere sumar esta tarde el tercer triunfo seguido y seguir escalando en la tabla.

Mayor puntuación

En el Grupo II de Primera Federación tampoco aflojan y el actual líder tras la celebración de once partidos llevaba 24 puntos. A pesar de las dificultades económicas que siguen asolando a muchos equipos en ambas categorías, debido a las exigencias que impone la propia Federación, y problemas como la desinscripción y posterior fallo a favor del DUX para regresar a la competición, el campeonato va ganando en competitividad. No obstante, las posiciones en la tabla a estas alturas del campeonato no garantizan nada.



En el caso de los blanquiazules acabaron la campaña regular segundos en la tabla (74), a ocho de un Racing de Santander lanzado después de su victoria por la mínima en el Abanca Riazor.

Tocan los 'gallos'

Llega ahora un tramo importante del campeonato, en el que los coruñeses tendrán que verse las caras con equipos llamados a estar arriba.



Después de la visita de esta tarde de la Cultural Leonesa, el Depor se medirá a domicilio al Fuenlabrada, recibirá al Córdoba, el líder, rendirá visita en el Nuevo Vivero al CD Badajoz, se enfrentará en su feudo al Racing de Ferrol y cerrará el año el 18 de diciembre a las 12.00 horas con un duelo a domicilio contra el AD Ceuta. Una recta final tras la cual, según palabras de Óscar Cano, el Depor aspira a estar “en lo más alto” de una Primera Federación que se ha encarecido.

Peores números en las dos áreas

Los herculinos han marcado menos goles y han encajado más con respecto al curso pasado

El Deportivo, aunque sea algo meramemte anecdótico, está ahora mismo fuera de los puestos de playoff en la tabla y lleva dos puntos menos que el año pasado a estas alturas, en las que era primero.

Además, con respecto al curso anterior, por el momento, ha empeorado en las dos áreas sus números. En el total de goles marcados lleva 13, mientras que después de 11 jornadas la campaña pasada había anotado 16, gracias a la gran sociedad creada entre Alberto Quiles y Miku Fedor.

En lo relativo a los tantos encajados este año ha recibido nueve, mientras en la temporada anterior llevaba solo cinco en contra. Unos números que evidencian que el equipo entrenado actualmente por Óscar Cano ha empeorado sus registros en las dos áreas.