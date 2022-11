Piojo Hernández: "Aquel partido en el que eliminamos al Depor con Unionistas me trae muy buenos recuerdos"

Jesús ‘Piojo’ Hernández, capitán del CD Guijuelo, ya sabe lo que es eliminar al Deportivo en la Copa del Rey. El lateral derecho vivirá el sábado su segundo enfrentamiento con la escuadra blanquiazul y, de nuevo como hace dos años y diez meses, será en la competición del KO. En aquella ocasión, él jugaba en el Unionistas de Salamanca que competía en Segunda B, mientras que la escuadra coruñesa militaba en Segunda División, aunque al fina de ese curso terminaría cayendo a la tercera categoría. Aquel 12 de enero de 2020, el zaguero salmantino disputó los 120 minutos de una eliminatoria que se decidió a favor del cuadro local en la tanda de penaltis (8-7), después de que la prórroga finalizara 1-1.

La Copa y el Depor vuelven a cruzarse en tu camino.

Sí, la otra vez yo era el capitán del Unionistas. He tenido la suerte de vivir cosas bonitas en la Copa, de jugar contra equipos importantes, grandes, y aquel partido en el que eliminamos al Depor me trae muy buenos recuerdos. Ellos estaban pasando una mala temporada en Segunda y terminaron descendiendo. Además, les ganamos y luego nos tocó un premio aún más gordo, el Real Madrid. Recuerdo que fue un partido muy igualado, que finalmente ganamos en los penaltis, que son una suerte. Disfrutamos de un ambiente muy bonito. En Salamanca y en Guijuelo el Depor siempre ha caído bien, entonces fue muy bonito para recordar siempre.

Aunque os aventaja en una categoría, ¿ahora que está en Primera RFEF asusta menos?

La palabra no es asustar, sino respetar. Si sales al campo asustado, lo normal es que pierdas, pero respetamos muchísimo al Depor por la grandeza del club, aunque tenemos la ilusión de hacerlo bien, pasar de ronda y que cada vez vengan rivales de más potencial.

No hay quien os tosa en vuestra casa, ya que lo habéis ganado todo esta temporada.

Sí, pero el fútbol es muy caprichoso y a lo mejor el día que menos mereces ganar, ganas y al revés. Estamos haciendo las cosas muy bien porque aunque estamos en la parte alta de la clasificación, este equipo está hecho para mantenerse en la categoría, pero tenemos mucha ilusión porque sabemos que en nuestra casa a los rivales les cuesta adaptarse por la superficie y es una de nuestras armas.

Otra es la defensa, porque solo habéis encajado cuatro goles en diez encuentros.

Y quitando el pasado fin de semana, que perdimos 3-0 en Zamora en un partido en el que nos vinimos abajo en los minutos finales, llevábamos un gol encajado en nueve jornadas. Pero es fruto del trabajo de todo el equipo, no solo del portero y la defensa. El secreto es que tenemos una base que llevamos muchos años jugando juntos y solo con mirarnos sabemos lo que queremos.

¿Qué tipo de duelo esperas?

Aquí suelen ser partidos muy cerrados, con menos fútbol del que se puede ver en Riazor y que se deciden por la mínima. Así que espero un choque así, que se resolverá por detalles.

¿Qué te parece la plantilla blanquiazul?

Me gusta mucho más el fútbol modesto, que el de Segunda y Primera, así que en Primera RFEF y Segunda RFEF estoy puesto y conozco a los jugadores del Depor y los he visto jugar. Soy consciente del ‘plantillón’ que tienen, de que cualquier jugador que no esté siendo titular o no esté teniendo protagonismo sería titular en cualquier equipo de Primera RFEF, entonces creo que con eso basta para definir la plantilla que tiene el Depor.

¿Destacarías a alguno?

Sería injusto acordarme de uno porque ves línea por línea y firmarías a todos, pero evidentemente, con el nuevo míster, al que conozco de su etapa en el Salamanca, la filosofía va a ser tener el balón. Ojalá que los que ahora estén en mejor pico de forma se queden en A Coruña y así nos lo ponen un poco más fácil.

¿Llegaste a coincidir con Óscar Cano en el club charro?

No, porque cuando él estaba en el primer equipo, yo jugaba en el filial, pero tenemos algún jugador que coincidió con él.

¿Le ves preparado para dirigir a un club como el Depor?

Sí, sin ninguna duda. Además, se asemeja mucho a Rubén de la Barrera, que lo tuve en el Guijuelo, y es un entrenador parecido a Óscar, con buen trato de balón y seguro que si la plantilla cree en él, van a hacer cosas muy bonitas.

¿Te sorprende el mal arranque del conjunto coruñés?

En el fútbol no me sorprende nada. No he tenido la suerte de jugar en Primera ni en Segunda, pero sí llevo muchos años en Segunda B y Primera RFEF y en ninguna categoría se gana fácil a nadie. Cada día está más igualado el fútbol y se gana mas por detalles. Estoy seguro de que el Depor va a terminar la liga estando arriba, pero tiene que saber manejar estos detalles que te penalizan en estas categorías.

¿En Guijuelo se nota un ambiente especial esta semana?

En Salamanca y en Guijuelo la Copa ilusiona mucho. Entonces, aunque nuestro objetivo es mantener la categoría, es cierto que nosotros y todo el pueblo estamos muy ilusionados con esta competición.

¿Que sea el Depor quien os visita es aún más especial?

Cuando hablas del Deportivo de La Coruña, son palabras mayores, aunque ahora mismo esté en Primera RFEF. La masa social, la estructura del club, todo lo que se refiere al Deportivo es muy grande. Es un club de Primera aunque no pase por una época buena.