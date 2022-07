Paco Roca : “No entregamos el premio O Bo; la gente está quemada”

Paco Roca, presidente de la peña Vilalba, la decana del deportivismo, celebra la visita del conjunto blanquiazul esta tarde a la localidad lucense. Una más en lo que se ha convertido en una tradición de las pretemporadas del Depor.

¿Cómo vivís la visita de la escuadra coruñesa?

Es una alegría que venga siempre el Deportivo. Será bien recibido por la peña y los deportivistas que hay por la zona.

El amistoso del pasado año fue un poco raro con ese cambio de día por los contagios de Covid. Parece que ahora hay mayor normalidad.

Este año no hay ningún tipo de medida, creo que ahora está perfecto, el campo es grande, tiene mucho espacio, así que sin problema.

¿Entregáis el premio O Bo?

No se lo entregamos a nadie porque la gente está muy quemada con la temporada pasada. Se lo podíamos haber entregado a Villares, pero al final no se lo damos a nadie, que no queremos ser raros.

Me da la impresión de que la secretaría técnica está más espabilada este año

El equipo se quedó a un paso del ascenso. ¿Puede considerarse un fracaso?

Es un fracaso total de la temporada, teniendo en cuenta que era la segunda en la categoría. A mí que me digan misa, pero fue un fracaso tanto del cuerpo técnico como de la secretaría técnica y de los demás. Un fracaso que es una tontería porque si nuestro entrenador hubiera hecho como el Lugo cuando venía aquí, tirándose todos al suelo y que no se jugara más... faltando ocho minutos, que te metan el gol que te hunde es porque el entrenador no da órdenes a los jugadores. En el fútbol hay que saber jugar también con los trucos. La gente está cabreada por muchas cosas. Encima de que estábamos con la pandemia y nos perdimos cantidad de partidos, este año no hay ánimos para dar el premio O Bo, no encontramos a quien dárselo... Pierde el tiempo, que se tiren, que hagan algo, que salga la Cruz Roja, pero no se debió jugar.

La peña cumple 70 años. ¿Tenéis preparado algún tipo de celebración especial?

Vamos a esperar a los 75, las bodas de platino, que va a ser más jugoso.

El Depor jugará de nuevo en Vilalba el próximo miércoles para enfrentarse a la Ponferradina. ¿Estaréis en la grada?

Parece ser que el Depor pidió el campo porque saben que está bien, les venía bien el día ese. Hombre, claro, estaremos los dos días ahí a tope.

¿Qué te parecen los ocho fichajes que ha hecho el club?

Bueno, no sé. Me da la impresión de que la secretaría técnica está más espabilada. El año pasado eran novatos, mientras que ahora tienen más experiencia y están cogiendo jugadores de categoría. A ver cómo viene físicamente Ibai Gómez, pero en principio da buenas sensaciones. Y las declaraciones del entrenador dan a entender que puede venir Lucas Pérez.

¿Hay algún refuerzo que te haga especial ilusión?

Me gustó mucho que se consiguiera traer a Mario Soriano porque dio un rendimiento fantástico a final de temporada y este año puede ser un jugador importante. De los nuevos, Isi Gómez me parece que ocupa mucho campo, aunque el partido del Arteixo tampoco sirve para ver demasiado. Igual que este, que el Villalbés ha empezado a entrenar el miércoles, aunque el Deportivo siempre tuvo muchos problemas para ganar aquí, como recuerdo en la época de Makaay, etc...

Tercera campaña seguida en la categoría de bronce.

Muy humillante para el deportivismo histórico. Los que vivimos toda la historia del Depor ya le vimos en Segunda B, pero es que esto es muy fuerte. Es muy fuerte ver los rivales. Aunque el del Fuenlabrada estará bien verlo por la revancha que tenemos contra ellos.

¿Cómo ves la competición?

Al entrar todos los equipos de Madrid, veo el grupo más complicado. No podemos pretender entrar ahora a competir con un equipo que no tenga garantías de éxito, porque si no, Abanca se lo venderá a cualquiera que pase por ahí. Nos jugamos el futuro.

Diego Villares ya se ha convertido en un imprescindible en el centro del campo.

Importante y tuvo que jugar en puestos que no eran el suyo y que lo lastran mucho, pero se tuvo que adaptar por el bien del equipo. En el Villalbés llegaba más arriba y marcaba goles. Cuando Villares juega en su posición, es un jugador importante. Si le sueltan un poco el ancla, puede dar más.

¿Cómo te tomas el adiós de Noel, la gran esperanza?

Me parece normal. Nosotros también podemos robarles jugadores a otros clubes más pequeños. Viene un club como el Madrid, el Villarreal o el Barcelona y es normal que el jugador se quiera ir. Hay que dejarlo ir, qué le vas a hacer. A él se le dieron oportunidades. Al principio, mejor que al final, que no sé si estaba con la cabeza en otro sitio.