Paco Liaño: “Ojalá el Depor fiche a David Concha porque tiene mucho fútbol”

El exportero del Deportivo Paco Liaño considera una buena noticia la continuidad de Borja Jiménez al frente de la plantilla, pese a la derrota en la final del playoff, y asegura que el fichaje del extremo del Badajoz David Concha, si se concreta, supondría un gran refuerzo para la escuadra coruñesa.

¿Te has recuperado ya del batacazo de la final del playoff?

Fue un varapalo difícil de olvidar porque repetir un año más en esta categoría va a ser muy duro. Y con la nueva distribución de grupos, todavía más. De todas formas, no nos pasó por despreciar a nadie ni porque fuéramos de sobrados. Las circunstancias eran muy favorables, pero las variables siempre se escapan, como el hecho de que había varios jugadores con problemas, no sé si con gastroenteritis o con Covid. El equipo se hizo acreedor a llevarse la eliminatoria en la primera parte, pero lo que se vio en la segunda a todos nos dejó en fuera de juego. Yo no entendía nada.

¿Qué no entendiste?

En la segunda parte se cambió totalmente la forma de conducir el partido. Pasamos de ser un equipo con balón y quitárselo al Albacete a todo lo contrario. De pronto, el equipo no era capaz de presionar, no tenía la pelota, con muchos futbolistas que parecían tener problemas físicos, que no daban el nivel y se vieron los problemas de toda la temporada, de un equipo muy poco contundente en nuestra área a la hora de defender centros laterales, y así se consumó la derrota.

No cuestiono la continuidad de Borja porque creo que lo ha hecho bien

¿Hubo jugadores que no aguantaron la presión?

Aparte de esto, recuerdo comentar en el descanso que había que cambiar lo que fuera necesario para ser capaces de mantener esa presión lo máximo posible. Se vio que había jugadores que no aguantaban más y tuvieron que salir otros que incluso no estaban habituados a jugar en los últimos partidos. La fase final nos había hecho recuperar la confianza a todos en que era posible, se recuperó el buen juego y yo afrontaba los playoffs con bastante optimismo.

Entraron futbolistas sin continuidad, pero ¿no fue el técnico quien los dejó desaparecer?

A toro pasado todos extraemos nuestras conclusiones, pero también muchas veces en los equipos se busca consolidar un once. Todos estábamos de acuerdo con el once que sacó Borja Jiménez contra el Albacete, pero luego se dio la casualidad de que se necesitaron hacer más cambios que otros días y los que entraron no dieron el nivel. Espero que se haya aprendido de los errores cometidos y se prepare una plantilla que conserve lo mejor de la pasada temporada en cuanto a control de juego y pegada, pero que se mejore la falta de contundencia defensiva en nuestra área, que ha provocado que se nos hayan escapado muchos puntos esta temporada, y eso sí está en la mano del cuerpo técnico en los entrenamientos.

¿Qué te parece el fichaje de Gorka Santamaría?

A priori, me suena bien. Tengo plena confianza en la línea de trabajo que ha cogido el Depor, con Rosende a la cabeza. Eso es lo más importante que puede tener un club. Después, el entrenador o a quién des los mimbres es menos importante que el modelo que elijas para el equipo. Y los jugadores que se empiezan a fichar van muy en esa línea. A partir de ahí, ilusionarnos cuando empiece la temporada y a volver a ser fieles, que si el Depor destaca por algo es por su afición.

El ambiente de la ciudad y de Riazor fue increíble. Recordó al de las grandes noches.

A mí me maravilló. Estuve en los dos partidos del playoff y me recordó mucho a la época mía en la que llegábamos acompañados al estadio. Lo de Riazor es un espectáculo cómo suena, cómo luce. Lo pienso y se me ponen los pelos de punta, te hace sentirte grande incluso en la categoría en la que estamos.

Álex Bergantiños al concluir la final pidió que no se deje morir al deportivismo. Pero parece más vivo que nunca.

El sentimiento está muy vivo, pero va a ser el tercer año consecutivo en esta categoría y de alguna manera se va perdiendo un poco porque los niños necesitan referentes y van apareciendo camisetas del Barça o del Madrid en lugar de las del equipo de la ciudad. Tener un referente de la casa como Noel o Trilli es muy necesario para enganchar a la gente.

¿Qué te parece que Noel se marche del cuadro coruñés?

Es una pena y ahí sí que yo desde fuera creo que no se ha gestionado bien la presencia del chaval en el equipo. Creo que si se le hubieran dado más minutos durante la temporada, no nos estaríamos planteando el perderlo. Ha habido partidos en los que podía haber participado muchos más minutos que entrar de manera testimonial cuando quedaban siete u ocho. Eso habría que revisarlo y los que organizan el proyecto que hagan ver al entrenador que este tipo de figuras no se nos pueden escapar.

¿Te sorprendió que se tardaran dos semanas en confirmar que Borja Jiménez seguía?

Entiendo que el tiempo que se ha dejado pasar es oportuno para evitar decisiones en caliente. Si hubieras preguntado en cuanto acabó el partido, todo el mundo habría optado por echarle. Es necesario tomar asuntos con él mismo, analizar qué se ha hecho mal y el entrenador es el primero que se tiene que dar cuenta de lo que ha hecho mal, pero no estoy a disgusto con que siga porque estoy contento con el equipo que formó, con la filosofía del equipo, que pasó a ser un equipo ofensivo, que adelantaba líneas, que controlaba los partidos. No cuestiono la continuidad de Borja porque me posiciono más en el lado de los que dicen que lo ha hecho bien, pese a que hubo momentos de crisis. Espero que las situaciones le hayan servido para aprender.

Suena el extremo cántabro David Concha como posible fichaje. ¿Qué te parece?

Hasta la salida de Pablo Torre era lo más granado que daba la cantera de aquí. Es un chaval excepcional y tiene muchísimo fútbol. Lo puedes adaptar tanto a la banda derecha como a la banda izquierda. Es un jugador con mucho talento. Si tiene suerte y le respetan las lesiones, que es lo que le hizo perder el tren de Primera División... Yo estaría encantado de que le fichara el Depor porque tiene mucho fútbol. Ojalá.