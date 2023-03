Óscar Cano: "Espero un partido con la posesión dividida"

Óscar Cano, entrenador del Deportivo, habló largo y tendido en una rueda de prensa que se extendió más allá de la media hora. Repasó la actualidad del club, con la visita del Castilla como tema principal, habló del ambiente que se espera en Riazor, de nombres como Mackay, de la elección del acompañante de Pablo, etc.

¿Semana especial?

No percibo nada especial dentro de lo que es el entrenamiento. Sí que a nivel de ciudad y deportivismo nos llega que casi no hay entradas y eso es algo que tiene que jugar a favor nuestro. Pero de esta plantilla no recuerdo ningún día que no hubiera una gran motivación para entrenar.

Quedan pocas entradas, ¿losa o motivación?

Una losa no puede ser. Están con nosotros, tienen nuestro mismo deseo. Si hay algo que deseamos es sentirnos así, a los profesionales no nos gusta tener un estadio vacío. El hecho de estar en un club grande, con una masa social amplia nos supone un extra.

Desarrollo del partido

El fútbol es imprevisible. Basta que diga una cosa para que suceda la contraria, por eso nos gusta tanto. Espero una posesión dividida, con un equipo enfrente con grandísimos jugadores. Va a ser un partido donde vamos a tener menos pelota de lo habitual y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes. Somos dos equipos que pueden quitar el balón en zonas comprometidas. Será un partido bonito de ver, porque los 'veintipico' jugadores que van a jugar el domingo son de gran calidad.

Alternativas ante la ausencia de Quiles

El domingo veréis. Es el máximo goleador de esta competición desde que se creó, por lo que es una baja sensible, pero la plantilla está tan bien construida que hay sustitutos de nivel.

Los peligros del Castilla: Álvaro, Peter...

Como en todos los partidos, tenemos en cuenta las virtudes del rival. Es un equipo al que no se le aprecian muchas limitaciones. Veo pocos jugadores que no puedan jugar en Primera División en el corto plazo. Álvaro tiene unas características que no tienen otros de sus compañeros. Pueden hacer mucho daño por fuera.

¿Es el Castilla el mejor equipo de la categoría?

No, el mejor es el Deportivo. Lo que sí es cierto es que es el Real Madrid, el mejor equipo de todos los tiempos y su filial evidentemente tiene jugadores de élite porque ellos seleccionan y nadie se puede resistir a la llamada del club blanco. Pero yo creo que en la actualidad el mejor equipo es el Depor, y no porque sea el mío. A lo mejor sí que hay que hacer una diferenciación en que el Castilla es el equipo que tiene un mayor número de jugadores que van a jugar en la élite (Primera División, Champions...), pero hay que valorar cual es el momento de los chavales.

¿Partido clave?

Preveemos que la competición va a estar tan ajustada que no hay un partido que no sea importante, pero tampoco hay uno que sea trascendente. Aunque logremos ganar, dos jornadas después pueden estar por encima. Quedan muchas jornadas y es una categoría en la que es muy difícil sumar.

Noel

Es un chico que conocí analizando al Deportivo cuando entrenaba al Badajoz. No tiene la corpulencia de Álvaro, pero es un buen jugador porque tiene capacidad para juntarse e ir al espacio. No está en cualquier club, por lo que su calidad es indudable.

Influencia del público sobre el Castilla

No creo que sea un hándicap para ellos. Han estado en Córdoba, con una entrada también muy buena y estuvieron excelsos, durante muchos minutos fue superior a uno de los mejores equipos de la competición en su estadio.

Mackay interviene menos

Es el mejor portero de la competición. Vino aquí siendo nombrado el mejor portero de Segunda División. Que ha cambiado su rol está claro. No es lo mismo recibir 7-8 disparos más o menos claros que lo de ahora, donde tiene un mayor número de intervenciones relacionadas con ubicar a la gente correctamente, informarles donde tiene que estar su atención y ese trabajo también lo sabe hacer.

Kuki, Jaime e Isi

Por ahora les estamos quitando carga de entrenamiento. Vamos a ver si en estas 48 horas ya están al 100% y pueden ser convocados. Isi tiene unas molestias en el abductor y sale en los momentos del entrenamiento de más exigencia.

Atacar los espacios

Depende de dónde se ubique la última línea del rival. El otro día lo intentamos por fuera con los laterales, también con los desmarques de Lucas, pero no es algo que sólo dependa de mí.

Acompañante de Pablo

Me centro en como está cada uno. Lo primero es ver si la pareja interactúa bien. A partir de ahí depende de lo que esperas del partido. Si vas a tener más el balón ahí emerge la figura de Lapeña, porque es un chico que tiene unos pies excepcionales. Si sentimos que va a ser un partido de duelos, de corregir, ponemos a la gente más rápida.

Goalaverage

Dentro del partido no puedes pensar en eso, pero siempre se debe tener en cuenta. Cuando era director deportivo de la Cultural Leonesa descendimos por un gol, así que si el día del Badajoz vamos 5-0 sigo entre comillas nervioso. No me da igual porque tiene impacto no solo en la clasificación, sino también para el portero, las seguridades de la defensa, etc.

¿Te preocupa la precipitación?

Va a haber tanto nivel y madurez que no. Son jugadores que tienen tantos recursos que a veces arriegan, pero eso forma parte de los partidos. Sentimos desde el primer día que el clima que se genera en el estadio es para nosotros y más allá de las cosas que la grada pueda discutir somos todos de la misma familia. En Riazor somos un equipo difícil de batir y que genera muchas ocasiones, por lo que estamos alineados con la grada, que nos quita estrés.