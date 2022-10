Óscar Cano: “El equipo tuvo personalidad, jugando así se pierde poco”

El entrenador del Deportivo Óscar Cano indicó que estaba satisfecho en líneas generales, a pesar de la derrota, pues había visto muchos brotes verdes en el equipo blanquiazul.

Carácter en un campo complicado

“Tengo un mensaje, no me parieron optimista, pero hoy (por ayer) el Depor ha presentado esas credenciales que yo quería ver para animarme a pensar de que este equipo puede ascender de categoría. El equipo ha jugado con personalidad ante un escenario que no es fácil, ellos nos tuvieron respeto en la convocatoria (convocando a jugadores que irán con el primer equipo a Champions), me voy muy contento”, aclaró el preparador andaluz.



Mirar más allá del resultado

“Los entrenadores tenemos que no pensar e intervenir en base al resultado, que es lo más importante, pero jugando así muchos resultados serán buenos. Estáis ante la persona que más le jode la derrota pero hoy (por ayer) el equipo ha estado muy bien, jugando así se pierde muy poco, me lo dice la experiencia. Hace tiempo que no veo un equipo mío con esta personalidad en un campo tan complicado”, volvió a reiterar sobre el carácter de su plantel.



Satisfecho, pero no feliz

Ante las palabras del míster granadino, que parecían indicar incluso que el equipo había ganado, a raíz de su lectura muy optimista, trató ante preguntas de los medios, de matizar su respuesta. “Lo he argumentado con la suficiente claridad, el dominio del equipo ha sido bueno. No estoy feliz, pero satisfecho por muchas de las cosas que he visto. No voy a dar un titular que me dañe a mí o a mi equipo, a mi gente. Los entrenadores tenemos que tener una visión más profunda de lo que ha ocurrido, es notoria. El equipo ha dominado, la ha tenido, ha podido someter un Castilla que casi siempre somete. Feliz no estoy, porque nadie está feliz tras una derrota”, apostilló el entrenador blanquiazul.

Paso adelante con respecto al Linares

Explicó el porqué a veces de sus gestos de descontento en la banda, que podían chocar con su discurso de que, en líneas generales, le gustaba lo que había visto sobre el verde. “Me caliento cuando se falla un pase, no puedes tener errores que son evitables y la presencia de Elías (Martí, su segundo)... Cuatro ojos ven mejor que dos. Entiendo que estamos todo cabreados, no me voy a ir de fiesta, pero estoy muy satisfecho con muchas de las cosas que he visto. Hemos visto un muy buen Depor. Que nos intoxique el resultado, que el fútbol va de ganar, pero es que yo veo que jugando así vamos a ganar mucho. Para mí el equipo ha jugado muchísimo mejor que el día del Linares. Para mí ha estado sensacional en mucho aspectos”, apuntó.

Mejor en la segunda parte

“En la primera parte estábamos muy dubitativos, no ajustamos más ese perfil de Álvaro y Vini y el gol viene por ahí. Ellos cuando pegan lo hacen de verdad, pero sí que vi que el equipo tuvo personalidad, que esa posesión nos lleva a amenazar. Hasta la expulsión estuvimos muy dominadores, luego la expulsión te condiciona. Hemos tenido varias: las de Mario, una clara de Kuki, muy contento con lo que he visto”, afirmó.

Piropos al desempeño de Mario

“Las condiciones de Mario son de otra categoría. Un jugador que es capaz de arrancar, de asociarse, salir de lugares y ante presiones con mucha densidad. Y sale para herirte, tiene mucha determinación y toma muy buenas decisiones, no es precipitado y el gol es cuestión de tiempo”, declaró.



Hubo orden con el esférico

Apuntó que habían estado ordenados con la posesión. “El balón no lo lleva al área la cigüeña, ojalá, hay un proceso previo y se llama juego en general. Eso lo hemos controlado, fuimos muy ordenados con la pelota. Nos quedamos con el resultado, que es muy importante, pero he visto cosas", indicó el míster cerrando su comparecencia de prensa en el Di Stéfano.