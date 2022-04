Oltra: “Antoñito da el nivel y puede ser interesante para el Depor”

El exentrenador del Deportivo José Luis Oltra considera que el lateral derecho Antonio Jesús Regal Angulo ‘Antoñito’, quien se encuentra entrenando a prueba con la plantilla blanquiazul, “da el nivel” y “puede ser un futbolista interesante” para ayudar al conjunto coruñés en las últimas jornadas de la liga regular y en el playoff de ascenso.





Trilli y Víctor García no terminan de recuperarse de sus lesiones y puede que no reaparezcan este curso, lo que supone un serio contratiempo para el técnico blanquiazul, que ha tenido que recurrir al defensa central Adrián Lapeña y el centrocampista Diego Villares para intentar tapar el hueco en el lateral diestro.





Antoñito jugó bajo la dirección de Oltra en el Córdoba, en Segunda División, durante la temporada 2016-17.





“Cuando hablo de alguien, siempre me gusta hacerlo de las dos facetas, la humana y la profesional. Creo que es un buen chaval, buen compañero, muy profesional, que acepta el rol que le da el entrenador en función de las necesidades del equipo”, subraya el entrenador valenciano, que ayer atendió a nuestra llamada para valorar al veterano jugador de 34 años.





“Futbolísticamente, es un lateral ofensivo, no tiene una gran envergadura aparentemente, pero es muy rápido y se incorpora muy bien. No es especialmente habilidoso, pero cuando llega, centra con sentido. De hecho, yo le puse alguna vez adelante, cuando jugué con doble lateral, para partidos fuera de casa o que se te ponían favorables”, analiza el estratega de Burjassot, que en la temporada 2011-12 logró el ascenso a Primera División con el Deportivo, estableciendo el récord de puntos de la categoría con 91.





Aunque Antoñito brilla más en el aspecto ofensivo, Oltra cree que el futbolista sevillano cumple en tareas defensivas.





“Es capaz de volver, es disciplinado, no tiene un gran juego aéreo, pero sí que es un jugador interesante porque, además, el Depor tiene bajas de larga duración en esa posición y puede ser un futbolista que le venga bien”, comenta.





406 partidos

Se trata de un futbolista que acumula 406 partidos en liga entre Primera, Segunda y Segunda B en sus quince temporadas como profesional.





“Ahí está su experiencia, su recorrido y su trayectoria. Da el nivel y más para la Primera RFEF, aunque el Depor es un equipo que aspira a subir, pero está capacitado y creo que esa experienica le puede ayudar a aportar al Deportivo”, afirma.





El extécnico blanquiazul cree que las cualidades futbolísticas del zaguero andaluz se adaptan perfectamente al fútbol de Borja Jiménez.





“Sí, porque a Borja le gusta que los laterales tengan recorrido, se incorporen arriba y eso Antoñito lo va a hacer con mucho criterio, energía y fuerza. Entonces, sí que le puede venir bien. No obstante, no sé si va a firmar o no, pero sí tiene el nivel y es un chico que puede aportar cosas. Esto, quienes mejor lo conocen son el director deportivo y el entrenador”, sentencia el expreparador del conjunto coruñés.