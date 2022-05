El Monbús Obradoiro logra la permanencia en Badalona

El Monbus Obradoiro logró en Badalona la permanencia en la Liga Endesa al derrotar (78-84) a un Joventut que falló de nuevo en el peor momento ante más de 9.000 aficionados en el Olímpic y ya no depende de sí mismo para ser cabeza de serie en los ‘play offs’.



El equipo gallego hizo de la necesidad virtud y, liderado por Birutis en la primera parte (18 puntos) y por Ellenson (11 puntos) y Robertson (15 puntos) cuando el Joventut jugó sus mejores minutos en el tramo final del tercer período.



Al Joventut le falló el juego interior -recibió 35 puntos en la pintura- y estuvo mal en el triple con un 6 de 23. Ante Tomic (18 puntos) fue el mejor de una Penya desdibujada.



Laurynas Birutis desarmó al Joventut en la primera parte con sus 18 puntos y 4 rebotes, además de dejar en solo 4 puntos a Ante Tomic. Los 25 puntos anotados por el lituano y Viny Okouo en la pintura fueron claves para que los visitantes dominaran el partido, sobre todo en el segundo cuarto (32-43, min. 19).



La Penya tuvo muchos problemas en el ataque estático y su 3 de 13 en triples la condenó a ir siempre por detrás de su rival, que tenía muy claro el punto débil del conjunto catalán, su defensa en la pintura.



Consiguieron los verdinegros mantener la igualdad en el primer cuarto (12-11, min.6) gracias a Derek Willis, letal cuando el equipo jugó a la contra, pero ya acabó el primer cuarto por detrás (18-22) ante los puntos de Okouo. No lograron parar ni a Birutis ni a Robertson (7 puntos) y eso le costó el mando del partido.



El Obradoiro fue amo y señor del segundo cuarto con un Birutis desatado en ataque (26-31, min. 15) y cuando se le añadió Hobbs en la anotación desde el perímetro disparó su ventaja por encima de los diez puntos (28-38, min. 17).



Un triple de Ferran Bassas, el mejor anotador de la Penya en la primera parte con 9 puntos, dejó el marcador en 37-45 al descanso.



Los visitantes alcanzaron una nueva máxima diferencia al inicio del tercer cuarto (37-49, min. 23), pero la tercera personal de Birutis provocó un cambio radical en el partido. Parra y Tomic lideraron la reacción de la Penya, que, con un parcial de 17-5, empató el partido (54-54, min. 28).



Se recompuso el Obradoiro con un triple de Suárez (54-59, min. 29) para llegar al último cuarto por delante (58-61), tras dos tiros libres de Ellenson, que prolongó su racha anotadora en el inicio del último cuarto para poner a su equipo ocho arriba (58-66, min. 32).



El Joventut apretó en defensa cuando se vio nueve abajo (65-74, min. 35) y un triple de Parra tras un rebote ofensivo local lanzó de nuevo al equipo para agarrarse de nuevo al partido (73-74, min. 37) tras una canasta de Feliz.



No le tembló la mano a Phil Scrubb cuando más apretaba el Joventut y con cinco puntos consecutivos dio oxígeno a los de Moncho Fernández (73-79, min. 38).



Le entraron las prisas y le pudieron los nervios al Joventut con tiempo para remontar el partido. Thomas Scrubb y Birutis acabaron resolviendo el duelo (75-83) a un minuto del final.









Joventut Badalona 78 - 84 Monbus Obradoiro Joventut Badalona (18+19+21+20): Vives (-), Feliz (6), Parra (13), Willis (15), Tomic (18) -equipo inicial-, Ribas (9), Ventura (-), Birgander (2), Maronka (4), Busquets (-), Paul (-) y Bassas (11).

Monbus Obradoiro (22+23+16+23): Robertson (15), Hobbs (10), Thomas Scrubb (4), Vicedo (-), Birutis (20) -equipo inicial-, Okouo (7), Phil Scrubb (7), Suárez (7), Muñoz (3), Ellenson (11) y Beliauskas (-).

Árbitros: Conde, Serrano y Martínez. Eliminaron por cinco faltas personales a Guillem Vives (min. 40).

Incidencias: partido correspondiente a la penúltima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pala Olímpic de Badalona ante unos 9.000 espectadores. Agencias - Pandora v3.92+1.0.0 IG