¿Mercado cerrado para el Depor?

Los primeros días de mercado han podido ser los últimos para el Deportivo. El conjunto coruñés ha dado salida a dos descartes, Alberto Benito y Jorge Valín, el primero de ellos incorporado en el mercado estival, y ha fichado a Álvaro Rey por lo que queda de temporada con la opción de ampliar la relación en función de su rendimiento y de que se concrete el ascenso. Si nadie pide salir, en principio, la plantilla está cerrada. Al menos, es lo que aseguró el preparador deportivista, Borja Jiménez, que ayer se pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo para analizar diversos frentes de la actualidad blanquiazul.





El míster se ha reencontrado en el Depor con Álvaro Rey, objeto de deseo de los coruñeses el pasado verano y en otras ventanas del mercado y con el que el abulense había coincidido en el Mirandés. Los dos lograron llevar al equipo burgalés a Segunda División, objetivo que comparten en A Coruña.





“Le conozco de su etapa conmigo en Mirandés. Entonces le firmamos por una segunda vuelta muy buena en Ferrol. Es un jugador con desequilibrio que hemos intentado incorporar porque se puso a tiro. Ahora lo que tiene que hacer es ponerse en forma y aportar cuando tenga que hacerlo”, comentó el preparador deportivista.





El extremo llega al Deportivo tras haber finalizado su relación con el Bolívar de Bolivia y ahora su objetivo es coger el ritmo para competir con la entidad blanquiazul ya que se incorpora con pocos partidos en las piernas en los últimos meses. “No sé si estará disponible todavía a nivel burocrático, a nivel de licencias. Mañana (por hoy), cuando acabe el entreno, iremos viendo. Jugará cuando veamos que está bien y creamos que puede aportar. Está claro que no está al mismo ritmo que sus compañeros; pero cuando necesitemos a alguien de sus características, lo utilizaremos”, anunció Jiménez.





La hipótesis del míster

El preparador del Deportivo aseguró que no ha pedido “nada” en el mercado de invierno más allá de haber cerrado el fichaje de Rey y las salidas de dos jugadores que eran la tercera y cuarta opción en el lateral derecho.





“Estoy muy contento con los jugadores que tenemos, han mostrado un nivel muy alto toda la primera vuelta, por eso el equipo está donde está, y estamos encantados. Ahora, ya no depende tanto de nosotros, el mercado se mueve y puede que haya jugadores que se quieran marchar y que habría que sustituir, pero tenemos una plantilla muy compensada”, precisó. Después, aclaró que nadie ha pedido irse, sino que era una “hipótesis” que él mismo lanzaba. Lo que quiere Jiménez es compromiso en los que formen parte de aquí a final de temporada con el Depor; el mismo que han tenido hasta la fecha.





“Los jugadores que estén tienen que querer estar. Para tener rendimiento, es fundamental estar cómodo y ser feliz. Quererse ir del Deportivo es jodido”, aseguró.





El caso de Menudo

Es el caso de Juan Carlos Menudo. El centrocampista, primer fichaje del Deportivo esta temporada, ha tenido menos minutos del que se esperaba. Técnico y jugador no han hablado sobre el futuro y hay futbolistas que han tenido menos participación que el ex del Numancia.





“No he hablado con él. Ni con él ni con ninguno. Si algún jugador quiere salir lo tendrá que comunicar, que no ha sido el caso. Hay jugadores que han jugado menos que él y tampoco han pedido salir. Aquí se vive el fútbol de una manera espectacular, con todas las comodidades para trabajar, en un sitio privilegiado, una ciudad preciosa, con compañeros de un nivel muy alto… No he hablado con ninguno. A todos los jugadores que han participado menos en la primera vuelta les veo sonreír y entrenar. Que Josep (Calavera) juegue poco y se entrene al 200 por cien exige a Juergen dar más. Yo no me caso con nadie. Intento ser lo más justo posible con los que tengo a mi cargo”, afirmó el míster del Depor.





Borja Jiménez recordó que la opción de Álvaro Rey se concretó porque se dio la posibilidad de fichaje y ya había estado en la agenda, mientras que en el lateral derecho se habilitaron las dos salidas “porque no podía haber cuatro jugadores”. El técnico consideró que estos movimientos han sido “rápidos” y agradeció y deseó suerte a Benito, ya desvinculado, y a Valín, que salió cedido.