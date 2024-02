Mella: "Ser jugador del mes del Depor es increíble"

David Mella, premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de enero en el Deportivo, compareció en rueda de prensa en Abegondo y analizó su promoción al primer equipo, su aumento de protagonismo en las alineaciones de Imanol Idiakez y su mejoría física, entre otras cosas.



Premio Estrella Galicia: "Dar las gracias a Estrella (Galicia) y a la afición por votarme. Este premio es un orgullo para mí. Ser jugador del mes del Depor es increíble. Uno no piensa que le va a tocar teniendo jugadores al lado como Lucas, Pablo Vázquez, Davo, Pablo Martínez o todo el equipo, que es increíble".

Buena dinámica del equipo: "Aún queda mucha liga. Llevamos tres victorias seguidas, que es la primera vez que lo hacemos, pero tenemos que seguir trabajando".

Promoción al primer equipo: "Dos días antes me dicen que a lo mejor tienen que hacerme la ficha y el último día me escribe (Fernando) Soriano y me llama Massimo (Benassi) y me dicen que me tienen que tramitar la ficha. Estoy contento pero tengo que seguir trabajando".

Dorsal '3': "No es mi favorito, pero es número del primer equipo. Es bonito".

Jugar con Yeremay: "Nos entendemos bien. Llevamos ya tres o cuatro años juntos y también venimos juntos en el coche. Es cosa del juego. Él se entiende bien con Lucas, yo con otros futbolistas. Este partido nos tocó estar más juntos porque estábamos con uno menos".

¿Cómo llevas ser uno de los chicos de moda, de los 'niños' del Depor?: "Lo llevo con felicidad. No me gusta mucho leer las redes para estas cosas. Me gusta mantenerme al margen así que lo llevo bien".

Consejos de padres: "Mis padres siempre me dan consejos los dos, mi madre también porque fue jugadora de baloncesto profesional. Me dicen que tenga los pies en el suelo, que no se me suban a la cabeza las cosas de Internet ni de redes porque puedes joder todo el trabajo que llevas hecho".

Adaptación a la banda derecha: "En los entrenamientos, al cambiarme de banda, me acabo acostumbrando. Es más fácil cuando entrenas con la mejor gente de la categoría como Balenziaga o Retu cuando estaba".

¿Qué esperas del próximo partido con el apoyo de la afición?: "La afición siempre fue así con 'efecto piña' o sin 'efecto piña'. Esperamos ganar".

¿La asistencia del otro día fue queriendo?: "También me lo preguntaron en el vestuario. Sí, escuché a Yeremay llegar por la izquierda y le di un toquecito, no sé con qué pierna, pero fue queriendo".

¿Qué tal estás físicamente?: "Me veo bien físicamente. El otro día tenía que hacer los cambios sí o sí porque aguantar los 90 con uno menos era difícil. Los días después de partido cuestan más pero cada vez me voy viendo mejor y aguantando mejor los minutos que me dan".

Hábitos: "Se cambian muchas cosas porque tienes profesionales trabajando contigo de todo tipo. Cambias en todo un poco. La manera de ver las cosas, la hora de dormir, la alimentación... Y te ayuda que el míster, los médicos, los nutricionistas y todos estén pendientes de ti".