Martí Serra: "Es cierto que los porteros estamos un poco locos"

Martí Serra Molist (5 de noviembre de 1996 – Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona) es el portero del Deportivo Liceo. Aunque empezó de jugador, a los nueve años se puso los guantes y las guardas porque en su equipo se quedaron sin arquero.

“Quizá hay algo de cierto en esa fama de que los porteros estamos un poco locos, pero es algo innato y a mí me gusta esto”, reconoce Martí, que llegó el pasado verano procedente del Lleida, precisamente rival del equipo coruñés mañana en el último partido de la fase regular de la OK Liga.

Vuelves a Lleida, donde jugaste las dos últimas temporadas, ¿es un partido especial?

Vuelvo a un sitio que ha sido mi casa, es una pista conocida y me enfrento a mis excompañeros, algo que siempre hace gracia, pero quiero ganar e intentar dejar la portería a cero. Para el portero siempre es un orgullo que no te metan un gol.

¿Has cruzado algún whatsapp con tus excompañeros esta semana?

De momento no, entre semana se están comportando (risas). Estamos esperando a vernos sobre la pista para picarnos un poco antes y durante le calentamiento.

¿Qué recibimiento te esperas del público?

La semana pasada organizaron allí la CERS (actual WSE Cup) y tuvieron una muy buena entrada. Creo que va a haber mucha gente. Siempre que el Liceo juega fuera se llenan los pabellones.

¿Te motiva un pabellón lleno?

Me gusta que haya mucho público, crea más tensión y es como jugarse algo más que tres puntos.

El Liceo tiene el segundo puesto asegurado para los ‘playoffs’, pero el Lleida se juega en el último partido acabar sexto, séptimo u octavo, ¿qué rival prefieres en cuartos de final: Lleida, Alcoi o Igualada?

No tengo ninguna preferencia, cualquier rival nos lo puede poner realmente complicado. Todos son muy competitivos y en un ‘playoff’ puede pasar de todo. Por eso de ver a los compañeros, quizá me gustaría que fuese el Lleida, pero a nivel deportivo no me importa. Sea quien sea, tenemos que salir a ganar.

¿Os interesa especular con el resultado para ‘elegir’ rival en cuartos de final?

Para nada. Iremos a hacer un buen partido e intentar sacar los tres puntos para seguir en buena forma y luego veremos con quien nos cruzamos. Además, no podemos especular porque se juegan todos los partidos a la misma hora.

¿Qué tipo de partido esperas en Lleida?

Está claro que el Lleida es un equipo que defiende muy bien, es muy rápido al contragolpe y sabemos que tienen a jugadores con muy buen disparo: Jepi (Selva), Ori (Vives)...

En la recta final de tu primera temporada con el Liceo, ¿cómo valoras el curso?

Individualmente estoy muy contento. Hasta el momento hemos cumplido los objetivos que teníamos desde la pretemporada, aunque perder la final de la Copa del Rey dolió un poco y nos quedamos a las puertas de disputar la ‘Final-Eight’ de la Champions. Creo que estamos compitiendo muy bien y nuestro objetivo ahora es jugar otra final. El premio sería llevarse el título de la OK Liga, como el año pasado.

¿Te motiva especialmente la posibilidad de volver a encontrarte con el Barça en la final de la OK Liga?

Obviamente nos quedamos con las ganas, toda la plantilla es muy ambiciosa y nos gustaría quitarnos ese mal sabor de boca y terminar el año de la mejor manera posible.

¿Qué tal te encuentras en A Coruña y el Liceo?

Ya conocía la ciudad de haber venido a jugar aquí. Mi pareja y yo estamos muy a gusto, A Coruña es una ciudad grande, pero muy cercana. Puedes conocer todos los sitios y a mucha gente. A nivel de club me he encontrado lo que creía que podía ser. Todo muy bien.

¿Cómo has vivido el proceso para encajar todas las piezas en un equipo con siete jugadores nuevos?

Como portero cambian pocas cosas, los contraataques o una defensa más arriba. Como equipo, con siete jugadores nuevos es un poco más difícil adaptarse a una táctica nueva, pero creo que nos ha ido bien. Ahí están los resultados y no por tener un equipo nuevo no vamos a luchar por todo.

Después de jugar en Vic, Calafell y Lleida, ¿dirías que hay más presión en la portería del Liceo?

Siento un poco más de responsabilidad y exigencia poraque aquí luchamos por todos los títulos. Y a nivel defensivo es diferente. En otros equipos quizá me llegaban más, pero con menos peligro y aquí llegan menos, pero cuando llegan tengo que salvar al equipo.

Dicen que los porteros estáis un poco locos.

Quizá hay algo de cierto en esa fama de que los porteros estamos un poco locos para ponernos debajo de la portería a recibir tantos disparos. Nadie desde fuera dice “yo quiero ser portero”. Creo que es algo innato y a mí me gusta esto.

¿Te has llevado muchos bolazos en tu carrera?

Es verdad que los porteros recibimos más, pero nunca nos llevamos un golpe sin protección. A los jugadores les dan menos, pero les duele más porque van sin protección.

La bola parada es muy importante en el hockey actual, ¿cómo se prepara?

Durante la semana estudiamos al rival y a sus lanzadores con Gudi (Marc Godayol, preparador físico y responsable del ‘scouting’ en las jugadas de pelota parada) y el día del partido, cuando ya tenemos el conocimiento de lo que pueden hacer, es un poco más la intuición del momento. Es una suma de todo.

¿También se entrena en la pista?

Sí, la parte final del último entrenamiento suele estar enfocada a la bola parada.

¿Quién te mete más goles en los entrenamientos?

Àlex (Rodríguez) es muy bueno en las directas y César, en los penaltis.

¿Y a quién le paras todas?

No voy a dar nombres. Eso es secreto (risas).

¿Hay alguna apuesta de por medio en los entrenos?

Normalmente sumamos los mini-partidos que jugamos al final de los entrenamientos y, a final de mes, los dos que ganaron menos pagan la tortilla. Es una tradición que hacen aquí desde hace años. La pedimos y nos la comemos en el vestuario. Terminamos con hambre y llegamos al acecho (risas).