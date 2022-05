Mackay: "Los del Racing sabrán cómo lo celebran, prefiero no entrar en eso"

El portero del Deportivo Ian Mackay advirtió de la importancia que tiene llegar con las mejores sensaciones al playoff de ascenso y de confirmar la segunda plaza por la ventaja que da en esos partidos decisivos para regresar al fútbol profesional. Con elegancia, felicitó al Racing de Santander por haber logrado subir de categoría y evitó polemizar con la celebración controvertida de los cántabros.





Semana atípica

Ya sabíamos desde hace tiempo que íbamos descansar esta semana, darle normalidad por la semana, desconectar el fin de semana y volver con las pilas cargadas para llegar al playoff con las mejores sensaciones





Celebración del Racing de Santander

Está claro que están haciendo una temporada muy buena, felicitarles por ser campeones y el ascenso... Sobre la manera de celebrarlo, ellos sabrán cómo lo celebran, prefiero no entrar en ese tema. Nosotros centrados en conseguir el ascenso y celebrarlo a nuestra manera, todos juntos







Menudo

Es una cosa entre el jugador y el club, le intentamos dar la máxima normalidad posible, centrados en el partido que teníamos. Son cosas entre club y jugador que se arreglaron así. Mi relación con él fue espectacular, un compañero más y desearle toda la suerte del mundo. Es un jugador muy bueno







Recurso Apelación Alineación indebida

A mí también me sorprendió mucho, mi opinión es que era un caso muy claro, que los puntos tenían que ser para nosotros, me lo decían abogados. Es normal que el club vuelva a insistir. Esperemos que nos den los dos puntos porque lo veo muy claro





Plazos de resolución de Apelación

Me gustaría que fuera esta semana más, no creo que haya que alargarlo mucho más. Solo lo hizo ese equipo, los demás no, porque tenían claro lo que se podía y no se podía hacer. Incluso quieren cambiar la regla ahora. Que sea cuanto antes para que la competición no quede más desvirtuada ya







Escape Room

Estuvo bien, cambiar la rutina de entrenamientos y reírnos un poco, te hace pensar, trabajar en equipo.





Trilli y Víctor

Del tema de lesionados, Trilli parece que está ene l último tramo de la recuperación y lo de Víctor parece más complicado, ojalá pueda estar para el playoff. Está trabajando mucho para volver cuanto antes.





¿Llegará con los partidos de casa para confirmar la segunda plaza?

Vamos a intentar que sean todas victorias de aquí al final, para asegurar la segunda plaza, es muy importante de cara al playoff porque asegura que el rival te tenga que ganar para eliminarte, y también para tener las mejores sensaciones





Partido redondo en Riazor ante la UD Logroñés

Tenemos que intentar llegar con las mejores sensaciones al playoff, ser un equipo sólido, apretar alto, con la seguridad que teníamos al principio. Es cierto que se puso de cara muy pronto, es la idea que tenemos, porque poniéndonos por delante es complicado que el rival le dé la vuelta





Sede del playoff, no hay oficialidad a un mes de que se dispute

No lo sé. Me acabo de enterar ahora del cambio del partido del Tudelano. Ojalá sea en Riazor, jugar con nuestra afición sería un aliciente y espectacular. Estamos más cómodos jugando en casa, como se está viendo. Hay tantos equipos que pueden tocar en el playoff, que hay que asegurar la segunda plaza y es probable que hasta el último partido no se sepa quién nos va a tocar por lo apretado que está en el otro grupo.