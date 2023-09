Lugo-Depor, primer plato fuerte de la temporada

El deportivismo, que se quedó con un sabor agridulce en el estreno de la temporada 2023-24, con ese empate ante el Rayo Majadahonda en Riazor, tiene ganas de desquitarse esta noche en el Anxo Carro, donde el equipo de Imanol Idiakez estará arropado por más de 2.000 aficionados para el primer plato fuerte del curso.



El Depor ofreció buenas sensaciones en la primera jornada de la liga, dejó pinceladas de la calidad y el desequilibrio que posee de mediocampo hacia delante con jugadores como Yeremay —el mejor ante los majariegos—, Lucas o David Mella, quien apenas disfrutó de 20 minutos en los instantes finales, pero también quedó claro que no está Quiles —pichichi blanquiazul las dos últimas campañas— y hay que ver cómo se repone a los goles que ha perdido con la marcha del delantero andaluz y de Mario Soriano, tercer máximo artillero la pasada campaña.



Se estrenaron Germán Parreño, Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Balenziaga, José Ángel, Davo, Barbero y Paris Adot, pero aún deben hacerlo los últimos fichajes, Pablo Valcarce, Salva Sevilla, Cayarga, Hugo Rama y Pablo Muñoz, futbolistas que deben ayudar a subir ese punto de nivel en la circulación de la pelota y darle mayor profundidad al equipo.



Esta noche, con una semana más de rodaje y la plantilla más compensada tras el cierre del mercado, el Depor visita al Lugo para toparse con el primer gran rival de la temporada. El derbi gallego enfrentará a dos de los bloques llamados a figurar entre los principales candidatos al ascenso a Segunda División. Por un lado, el conjunto rojiblanco, un recién descendido que ha cambiado su plantilla por completo. No queda ni un solo jugador del curso anterior.



Enfrente, un Depor que ha realizado trece fichajes para armar un equipo de garantías y soñar, en su cuarta temporada consecutiva en la categoría de bronce, con dar por fin el salto de calidad necesario para regresar al fútbol profesional.



Dos técnicos nuevos en los banquillos. En el Lugo, el exdeportivista Pedro Munitis, un entrenador con las ideas muy claras, con el claro objetivo de armar un bloque compacto y que conceda poco al rival, y que ayer no tuvo reparos a la hora de trasladar la presión al cuadro blanquiazul al afirmar que “el Deportivo es el favorito por historia y por potencial, no podemos engañarnos. Esa es la realidad”.



En el Depor, Imanol Idiakez, quien se ha decantado por el sistema 1-4-2-3-1, el mismo por el que apuesta su homólogo en el banquillo blanquirrojo.



El Lugo afronta el duelo de hoy con la única baja del lateral izquierdo Alberto López, mientras que el conjunto coruñés tiene a todos sus efectivos, excepto Salva Sevilla, quien necesita dos o tres semanas para estar listo para competir, según admitió Idiakez.

Germán o Mackay en la portería; la gran duda



En principio, el estratega del Deportivo se decantará por el once del estreno de la liga. Podría haber alguna variación mínima. Quizá más en la banda derecha. Ximo fue titular, pero no se descarta que Idiakez pueda alinear a Paris Adot, más defensivo, fuera de casa. Otro jugador que podría salir del once es Davo, pero dependerá de cómo estén ya para jugar Cayarga o Valcarce.



Pero la principal duda radica en la portería. Ian Mackay estaba sancionado para la primera jornada, así que no había discusión y Germán Parreño fue titular. Pero el técnico deberá mojarse hoy y elegir uno.