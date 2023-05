Lucas tiene que ser operado de una pequeña fractura en la cara

La noticia saltaba esta mañana con el anuncio de Lucas Pérez en la sala de prensa de Abegondo en una comparecencia sin medios de que había sufrido una fractura en la cara, producto de un golpe al final del duelo ante el Alcorcón.

"Hola deportivistas, quería deciros que ayer en la última jugada del partido en el choque con el jugador del Alcorcón se me hizo una fractura en la cara. Me operarán no sé si mañana o pasado. No va a ser de larga duración, sino de corta. Yo creo que para el partido del Linares podré estar, lo intentaré con todas mis fuerzas porque con una máscara intentaré si puedo jugar y darlo todo para estos últimos partidos que quedan, que son importantes para nosotros, para reencontrarnos, porque ayer fue un duro golpe no poder brindarle principalmente la victoria a Arsenio, que era lo que todos queríamos. Desde aquí deciros que estoy bien, espero por mi pasar ya por el quirófano y solucionar este pequeño problema que tengo, ponerme una máscara y seguir luchando. Tengo muchísimas ganas e ilusión por conseguir el objetivo. Forza Depor y vamos arriba con todo" , explicaba el propio jugador en la sala de prensa de Abegondo, en una comparecencia cerrada.