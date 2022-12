El Liceo pincha en casa contra el Calafell (1-2)

El Deportivo Liceo cayó inesperadamente en casa contra el Club Patí Calafell (1-2), equipo revelación en el primer cuarto de la temporada. No fue el mejor partido de los coruñeses, que suman ya tres derrotas en la OK Liga 2022/23, dos como local, y pierden la segunda posición en detrimento de su rival.



Y eso que el partido no empezó mal para los de verde y blanco. Salieron a morder desde el inicio, con su característica presión alta y un ritmo elevado. Avisaron Pol Manrubia, con un disparo que rechazó Gerard Camps, Dava Torres y Sito Ricart, en una doble ocasión que también desbarató el portero visitante.



No le gustaron los primeros minutos al técnico visitante Ferrán López, sancionado, pero que vio el partido en primera línea de la grada, justo detrás de su banquillo. Pidió tiempo su asistente para intentar contener el asedio local. Y la jugada no le salió mal: un minuto después, Jordi Ferrer abrió la lata con un disparo de media distancia que Martí Serra no acertó a despejar.

El 0-1 mudó el paisaje sobre el parqué de Riazor. El dominio verde y blanco tornó en un partido más incierto, con llegadas para los dos equipos, la más clara un palazo del visitante Joan Escala al palo.

A bola parada



La pelota parada despertó al Liceo, que empató con un gol de Àlex Rodríguez al transformar una falta directa por tarjeta azul de Arnau Xaus.

Con el 1-1 se multiplicaron las ocasiones: un libre indirecto que Àlex estrelló en el poste, una doble ocasión de Fabri Ciocale y Dava y un remate a bocajarro que Sito envió arriba.



Justo antes del descanso, una tarjeta azul para César Carballeira le dio la oportunidad a los visitantes, pero Martí Casas no encontró portería ante Serra, que cerró todos los huecos.



Dominio estéril

El toma y daca se alargó a los compases iniciales del segundo tiempo con un remate al palo del Calafell, una ocasión de Àlex, que levantó la bola ante Camps pero no llegó a definir, un disparo de Martí Casas y varias llegadas del bullicioso Ciocale.

Los ánimos visitantes se calmaron, quizá agotados por una rotación mermada ante la ausencia de Sergi Miras, y el final del partido se convirtió en un monólogo del Liceo. Le faltó efectividad al equipo coruñés, que se estrelló una y otra vez contra la defensa del Calafell y su portero, el inspirado Camps.

Cuando faltaban solo cuatro minutos en el reloj, Casas sacó la varita: se deslizó en el área local y rebañó la bola con su stick para salvar la estirada de Serra. Un golazo más para el 'pichichi' del Calafell (15 dianas en 9 partidos), pretendido por el club coruñés para reforzar la plantilla esta temporada.

La reacción verdiblanca, con más corazón que cabeza, nunca llegó y el Liceo se despidió de su público con una nueva derrota. En nueve partidos suman tres, las mismas con las que terminó la campaña pasada. Sin tiempo para lamentarse, el martes toca volver a la pista para medirse al Igualada.