El Leyma luce en el derbi jerarquía y fondo de armario

El Leyma Basquet Coruña prolongó su dulcísimo estado de forma con un triunfo en el segundo derbi del curso ante un voluntarioso Ourense, en el que los naranjas exhibieron variedad de recursos, fondo de armario y jerarquía.



La carrera del Paco Paz fue de mediofondo. Y por relevos.Los de Diego Epifanio calentaron las piernas en el primer cuarto, donde empezaron a tiranizar el rebote. No calentaron tanto las muñecas: el primer triple intentado no llegó hasta el último minuto... y no contabilizó porque justo antes de alnzarlo Javi Vega hubo falta sobre Diagne.



El pívot senegalés y su homólogo sudanés Kur Kuath acapararon la anotación en la segunda mitad de este periodo, que remató con los visitantes cuatro arriba (20-24) y una canastón inverosímil de Simeunovic, desde la línea de fondo, por encima del tablero y sobre la bocina.



Kuath siguió tirando del carro azul en el arranque del segundo acto. Félix Alonso le dio descanso con 24-24 en el marcador y 13 puntos (6 de 6 en tiros de dos) en el casillero del sudanés. Las defensas se imponían ahora a los ataques, hasta que volvió Diagne al rectángulo para imponer de nuevo su ley: 6 puntos suyo y un triple de Barrueta mandaron el derbi al descanso con 34-39. Un renta corta para un equipo naranja que arrasó en el rebote (13-26)... pero que solo sacó 3 puntos desde el arco en 9 intentos y falló demasiados lanzamientos cercanos.



Y dos más erraron los visitantes en la primera posesión de la segunda mitad, que tardó dos minutos en ver la primera canasta. En cuanto entró la primera, un triple de Barrueta, se desató un intercambio de golpes. Hasta que Lundqvist se disfrazó de super héroe.

Clínic de Lundqvist

El alero sueco dio un clínic de fundamentos en apenas cinco minutos, iniciado con una asistencia a Diagne mirando al tendido. Luego llegaron 10 puntos prácticamente seguidos –llegó al descanso con solo uno– que dieron al Leyma sus primeras ventajas de dos dígitos y empezó descoser al COB (46-60). Pilepic, con dos aciertos desde larga distancia, y el arrojo de Williams consiguieron que el conjunto herculino no pusiera antes de tiempo proa a su novena victoria en las últimas diez jornadas.



Con 51-62 y diez minutos por delante, Alonso devolvió a su quinteto al rectángulo en una zona 2-3. A los de Epi les costó sortearla, fundamentalmente porque los triples seguían sin pasar por el aro (5 de 21 en todo el partido).



No obstante, el goteo de puntos en los primeros compases era un aliado para el Leyma. Con 56-64, por fin llegó lo que necesitaban los visitantes: triple de Filipovic. Y adiós a la zona del COB.



El croata tomó el testigo que antes habían portado Diagne y Lundqvist. Firmó 10 tantos en un abrir y cerrar de ojos y disparó la ventaja hasta un nuevo máximo (60-76), certificando la diferencia existente entre vecinos. El COB buscó el milagro a base triples sin ton ni son... y Kuath reapareció con 4 puntos seguidos cuando ya no quedaba pescado por vender.



Triunfo incontestable del Leyma, a pesar del mal partido en ataque de tres de sus referentes (Nwogbo, Aleix Font, Javi Vega), panorama que posibilitó el lucimiento de otras espadas, demostrando que este equipo es eso, un equipo.



Además, la victoria del Lleida ante el Valladolid coloca a estos dos equipos y al herculino –que supera en el particular al catalán– con 14-7 en la batalla por la cuarta plaza.