Leyma Coruña-Granada: La reválida más exigente

El Leyma Basquet Coruña afronta la reválida más dura posible de su recuperación, la visita del líder provisional, el Fundación Baloncesto Granada, su verdugo en las semifinales de los pasados playoffs.





Del mal recuerdo del final de la 2020/21 los naranjas pasaron al bueno de mla temporada en curso: en la cancha andaluza estrenaron su casillero de victorias después de perder sus dos primeros partidos.





Valor doble

Un duelo de altísimos vuelos con doble valor para el conjunto herculino, puesto que con una victoria se mantendría virtualmente en la zona noble, donde salvo el Lleida, que figura quinto con 11-4, todos han jugado al menos un partido más, y además, por lo que pueda pasar de aquí al final de la fase regular, ganaría el averaje particular al plantel que entrena Pablo Pin.





Se antoja casi imposible repetir esta tarde la fantástica carta de tiros de larga distancia (12 de 18) del pasado miércoles en el Polideportivo Pisuerga, pero no la estupenda defensa que los pupilos de Sergio García desplegaron durante los dos cuartos y medio que tardaron en acabar con el Real Valladolid. El trabajo atrás y la batalla en la pintura se antojan instrumentales.





En este este último aspecto, los naranjas son superiores, sobre todo en el poste bajo, con Nick Ward y Atoumane Diagne. Además, Roeland Schaftenaar ofreció buenos minutos en Valladolid. El Granada cuenta con un ‘5’ muy atlético, Mamadou Niang, y otro muy guerrero, Edu Gatell. No obstante, la presencia del senegalés, ausente por lesión en el último encuentros, así como la recién fichado alero internacional noruego Chris-Ebou Ndow son una incógnita. “Prefiero no dar pistas sobre los que pueden estar o no”, contestó Sergio García al arriba firmante.





También podrían ser de caital importancia los tiros libres en caso de partido apretado: el Granada es, con un 79.4 de acierto, el mejor de la liga en este apartado, mientras que el BC es el cuarto peor.





Leyma (jornada 3), Oviedo (8), Melilla (10) y Cáceres (17) son los únicos que han doblegado al conjunto andaluz, que solo ha caído en uno de los últimos ocho partidos que ha disputado, el sorprendente tropiezo en casa (80-86) contra el Cáceres de hace tres semanas. De esas cuatro derrotas, solo la de Melilla se produjo por más de 9 puntos, la diferencia con la que se impuso la ‘marea naranja’ (79-88).





Duda importante

El Granada jugó en Mallorca el miércoles y solamente ha podido hacer un entrenamiento antes de emprender el largo viaje hacia A Coruña. Thomas Bropleh, su máximo anotador, con 14.2 puntos de media, tiene un tobillo muy tocado, aunque su técnico está convencido de que jugará.





Pere Tomás (12.4) y Lluis Costa (13.3 y 4.1 asistencias) son las otras armas letales de un equipo algo corto de efectivos, solo 10 jugadores, y que presenta la segunda mejor defensa de la competición, también lidera el ránking de rebotes ofensivos y no presenta debilidades acentuadas en ninguno de los principales apartados estadísticos.