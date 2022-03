Leyma Coruña-Girona: El ‘coco’ llega a Riazor

El Leyma Basquet Coruña recibe esta tarde al equipo del mejor jugador que pisa la LEB Oro, Marc Gasol, un Bàsquet Girona resucitado con la bajada a la pista de su fundador, presidente y ahora también pívot titular.





Marc se vistió de corto en la jornada 10, cuando su equipo presentaba una marca de 2-7 y estaba en puesto de descenso. El mejor defensor de la NBA en el curso 2012/2013 ha jugado 10 partidos –se ha perdido 5 por lesión– de los que el conjunto catalán ha ganado 8, un balance que lo coloca con un triunfo –en un partido menos– que la ‘marea naranja’.





Partido de referencia

Un Leyma que habrá tomado buena nota de la derrota de la pasada jornada de su rival de hoy, por 55-66 frente al líder, el Granada, que a pesar de no tener ningún pívot de más de 2.10 supo frenar al tres veces All-Star de la NBA: 11 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, cifras bastante lejanas de sus promedios: 14.2, 9.0 y 3.0, a los que hay que sumar un buen puñado de intangibles.





Pero el Girona es más que el mediano de los hermanos Gasol, que no es el único refuerzo sobre la marcha. También se ha hecho con el alero Máximo Fjellerup –fugado del Palma, donde no sentó nada bien su marcha, y promediando 12.9 tantos y 4.5 capturas con segundo equipo de la temporada– y el escolta Txemi Urtasun, de 37 años, que junto con Marc (37) y el base Albert Sàbat (36) forma un trío de ‘viejos rockeros’ a tener muy en cuenta, así como a otro algo menos veterano, el también ‘1’ Josep Franch.





Por si fuera poco, Jordi Sargatal, que en noviembre relevó en el banquillo a Carles Marco, cuenta también con elementos como Karamo Jawara, uno de los interiores más versátiles de la competición, el ala-pívot Eric Vila, quien tras formarse en la NCAA y sufrir una grave lesión que le dejó en blanco toda la temporada pasada, en la presente está promediando 8.5 puntos y 4.2 rechaces, y un base más anotador que Franch y Sábat, el letón Kaspars Vecvagars.





El Leyma, por su parte, llega a la cita doblemente tocado. Por la derrota en Palencia –tercera seguida a domicilio–, donde no jugó bien y además perdió a Alex Hernández por una lesión de rodilla que no pinta bien. El murciano se une en la enfermería a Ashley Hamilton, que se ha perdido los últimos 7 partidos por una lesión en un muslo.





Máxima exigencia

Obviamente, la batalla en la pintura, un examen de máxima exigencia para Diagne y Ward, se presenta como la principal, pero no única clave del encuentro. Además de limitar la anotación de Gasol, los de Sergio García deben controlar el rebote en su propio aro –tarea en la que últimamente no andan especialmente finos–, no descuidar la defensa perimetral, aunque el Girona sea el segundo equipo que peor lanza desde el arco, distancia en la que los naranjas necesitan recuperar la puntería perdida.





El partido tiene, además, un valor doble. El Leyma ganó en la primera vuelta en Fontajau (68-80), y de volver a hacerlo hoy alejaría al Girona a dos partidos más el basketaveraje, un extra de vital importancia tal como está la lucha por las ocho plazas de playoffs.