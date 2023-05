Juan Copa: “No hay relajación porque el trabajo no está acabado”

El Liceo tiene pie y medio en la final de la OK Liga. Con 2-0 gracias a las dos victorias en Riazor, el equipo coruñés viaja mañana a Calafell para intentar cerrar la eliminatoria. El tercer partido será el viernes y el cuarto, si es necesario, se disputará el domingo, los dos en el Joan Ortoll. No se fía de la ventaja el entrenador Juan Copa, que rememora las semifinales del año pasado, cuando otro 2-0 se transformó en 2-2 con dos derrotas en la pista del Noia y la serie volvió a Riazor.

“Somos conscientes de que el trabajo no está acabado y tenemos la experiencia del año pasado. No hay relajación porque así se lo estamos transmitiendo el cuerpo técnico y los veteranos (Dava Torres, César Carballeira y Àlex Rodríguez) al resto de los jugadores”, avisa Copa, que espera un paso adelante del Calafell delante de su público. “En su pista son muy fuertes y meten a mucha gente. Tenemos que jugar con la presión que tienen ellos de intentar alargar la serie. Vamos a tope y con la mentalidad de un 0-0 para ganar un partido allí y cerrar la eliminatoria”, añade.

Oficio, madurez y saber estar

Juan se felicita por la solidez y el acierto de su equipo en las dos victorias de Riazor, el viernes (4-3) y el domingo (4-1). “Cuando empiezas una serie con dos partidos en casa, el primero suele ser muy peligroso, pero lo sacamos con oficio, madurez y saber estar. En el segundo estuvimos un poco mejor, sobre todo a nivel defensivo. Ajustamos alguna cosa y no concedimos tantas ocasiones”, analiza el técnico, que destaca el papel de Martí Serra en la pelota parada: “Nos ayudó mucho para compensar la incidencia por las que no metimos nosotros”.

Copa hace hincapié en el buen tono físico de la plantilla -”Marc (Godayol, preparador físico) está haciendo un gran trabajo”, reconoce- y en el equilibrio defensa-ataque: “Cuando estamos sólidos atrás, también estamos bien adelante, circulando rápido la bola y con acierto en el área”, celebra.

La defensa sobre Casas y Miras

En el apartado defensivo destaca la buena labor de la defensa liceísta sobre Martí Casas, ‘pichichi’ de la OK Liga con 40 dianas, y Sergi Miras, que en dos partidos sólo han marcado un gol cada uno: “Ahí está esa partida que estamos jugando. Evidentemente es importante y no es fácil controlar a dos jugadores como Martí Casas y Sergio, pero sin despistarnos del resto. Hay jugadores que juegan menos, pero lo hacen a un gran nivel”, matiza Juan.

El Liceo vuelve al pabellón Joan Ortoll por tercera vez esta temporada. Las dos anteriores ganó, en la Champions (3-4) y en la fase regular de la OK Liga (0-3). “No sirven como referencia. Por ejemplo, este año en casa no les habíamos ganado y ya hemos esa estadística. Es el séptimo enfrentamiento entre los dos equipos y, aunque hemos preparado alguna cosa para este fin de semana, el ‘scouting’ se reduce y los partidos se van al otro hockey, al de los duelos individuales entre los jugadores. Nos conocemos tanto que ya es difícil sorprendernos los unos a los otros”, arguye el entrenador liceísta.

Siete goleadores en cuatro partidos

En dos partidos de la eliminatoria, cinco jugadores del equipo coruñés han visto portería: Dava Torres (3), Àlex Rodríguez (2), César Carballeira, Bruno Di Benedetto y Fabri Ciocale. Y en los cuartos de final también marcaron Pol Manrubia y Fran Tombita. “Muchas veces, cuando acaba el partido pregunto quién ha marcado los goles porque no me fijo tanto”, se sincera Copa.

“Esto es un juego coral. Hay una frase que repito mucho en el vestuario: hay que jugar por tu compañero. Eso es lo que les pido: ser uno solo. Lo primero y lo más importante es que el equipo gane. Siempre”, recalca Juan.

El crecimiento de Sito, la espera de Arnau



No se ha estrenado en los playoffs como goleador Sito Ricart, pero su importancia en la rotación ha crecido mucho: “No le pedimos gol, pero es algo que se debe autoexigir en el futuro. Tiene un patín que da gusto y hace un trabajo incansable, en defensa robando bolas y en ataque con el ritmo de juego. Es cierto que le ha costado mucho porque jugar en el Liceo no es fácil, pero desde hace unos meses para aquí nos hemos encontrado con el Sito que esperábamos cuando lo fuimos a buscar el verano pasado. Estamos muy contentos con él”, celebra Copa.

La importancia de Ricart contrasta con la espera de Arnau Canal, que en las semifinales no dispuso de minutos en pista: “Ha sido por decisión técnica. Tenemos nueve jugadores de pista y yo elijo quién juega y el reparto de minutos en base al rival, a la forma de jugar y al marcador. Me gustaría vestir a los nueve, todos se lo merecen, pero estamos en el Liceo y no se regala nada”.

Pique en los banquillos

Juan le quita hierro a la tensión y los piques vividos entre los banquillos durante los dos partidos de Riazor: “Somos dos equipos parecidos, muy intensos y que nos pegamos por todas las bolas divididas, pero lo bonito es que vamos de cara y no todos van de cara. Una vez que se acaban los partidos no hay ningún problema. Somos nobles”, zanja el técnico, que recalca la gran temporada del Calafell.

"Lo he dicho por activa y por pasiva, es un gran equipo y si acabó ahí arriba y ha llegado hasta aquí es por algo", comenta Copa. "Está siendo una gran serie, dura e intensa, pero noble. Por eso estamos los dos equipos aquí cuando nadie daba un duro por nosotros al principio de la temporada", insiste.