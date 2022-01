Incógnitas y un potente rival en el primer partido del año para el OAR

Dos victorias consecutivas, en Vigo contra el Seis do Nadal y en casa contra el Bueu no, cerraron un 2021 al alza para el OAR Coruña. El nuevo año empieza hoy en Vigo con un derbi contra el Forbe Reconquista (12.30 horas, Pabellón de las Traviesas), uno de los ‘gallitos’ en el grupo A de la Primera Estatal.



“Algunos de los responsables del Octavio (mítico club vigués que brilló en los años 90 antes d e su desaparición en 2019) fundaron este nuevo proyecto, con solo tres años de vida pero mucha fuerza, apoyo económico y la historia del Octavio detrás”, advierte Pablo Aguirregabiria, técnico del OAR.



“Para mí es el equipo más fuete de la categoría, con una plantilla compensada y jugadores con experiencia, como Gayoso, que llega procedente del Cisne (el año pasado en Asobal), Gehrhardt, que jugó en el Teucro (también en la Asobal), o el coruñés Ángel Iglesias, que se formó en el OAR antes de jugar en el Cangas, el Teucro o el Santander (siempre en Asobal)”, analiza.



El equipo coruñés, cuarto clasificado y una de las sensaciones de la categoría y no juega desde hace 29 días y su entrenador considera que el rendimiento es una “incógnita” después de superar el brote del covid y sumar dos victorias ajustadas contra rivales de la zona baja.



“Las buenas sensaciones que teníamos antes del parón de noviembre (dos partidos aplazados por los casos positivos) se esfumaron. Nos faltan la continuidad y el ritmo de competición que se necesitan en este tipo de partidos”, lamenta el máximo responsable del OAR.