Idiakez: "El que a estas alturas inicie el debate sobre el entrenador, que se haga responsable"

Al entrenador deportivista se le preguntó por las declaraciones de Lucas Pérez del jueves, cuando mostró su confianza en el técnico vasco y dijo que “no concibo otro Deportivo, si no es con Imanol. No concibo otra cosa que no sea estar con él hasta final de temporada, cuando logremos el ascenso”.



“Si Lucas ha dicho eso es porque se lo han preguntado. Pero el hecho de que se hable de esa situación… cada uno es responsable de opinar lo que quiere. Esto es un proyecto y estamos unidos. El que a estas alturas inicie el debate sobre el entrenador del Deportivo, que se haga responsable de ese debate”, comentó el preparador de la escuadra blanquiazul, quien añadió: “el que otra vez quiera tres entrenadores en el Deportivo como el año pasado tiene que hacerse responsable de ello y no estaría favoreciendo mucho el futuro del Depor”.



Idiakez considera insuficiente el tiempo que lleva sentado en el banquillo como para poder juzgar el proyecto que él lidera, sobre todo, teniendo en cuenta las numerosas lesiones que ha padecido el equipo desde que arrancó la liga, que le han mermado en ataque y ahora en defensa: “Más allá de que me haga bien a mí o no. Si me van a juzgar por seis semanas, además, con todo lo que ha pasado...”