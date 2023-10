Hugo Rama, en alusión a los árbitros: "Ves cosas que no tienen sentido"

Hugo Rama, centrocampista del Deportivo de La Coruña, reflexionó en sala de prensa acerca de las últimas actuaciones arbitrales que afectaron al rendimiento del equipo.

"Esto no viene de ahora, viene de años atrás, ves cosas que no tienen sentido. No hay VAR, la expulsión en el minuto 10 es rigurosa. El fuera de juego no es y punto", precisó.

El santiagués cree que el partido del sábado contra el Sabadell será un punto de inflexión porque "al equipo lo que le está faltando es gol".

"En la vida me sentí tan superior como a veces con el Depor pero, si no metes gol, no ganas", expresó.

También se mostró solidario con su compañero Lucas Pérez, que de momento no estrenó su casillero goleador. "Lucas lleva cero goles, yo llevo cero goles, pero cuando él marque el primero va a llegar su racha porque es un jugador que no es de esta categoría", dijo.

El medio también tuvo palabras de apoyo para el entrenador Imanol Idiakez, cuyo puesto se encuentra en entredicho con el equipo en puestos de descenso.

"En el míster confiamos todos, es un currante y está pendiente de todos, de los que juegan y los que no juegan, es el entrenador perfecto para este grupo", apostilló.