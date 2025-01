Gilsanz: "La de Yeremay es una muy buena noticia para el deportivismo"

El técnico del Deportivo, Óscar Gilsanz, celebra la continuidad de Yeremay, quien disponía de varias ofertas importantes para abandonar el equipo coruñés este enero.

"La de Yeremay es una muy buena noticia no solo para el entrenador del Deportivo, sino para el deportivismo. Saber que hay un proyecto y que los jugadores creen en él. El compromiso de Yeremay con el club está incluso por encima de las necesidades del entrenador", manifestó el preparador blanquiazul este viernes en la rueda de prensa previa a la visita del Levante a Riazor este sábado.

Semana:

"Las semanas hay que adaptarse siempre a las situaciones y trabajar en ellas".

Hueco dejado por Lucas:

"Lucas es un jugador que va a quedar en la historia del club, pero tenemos que adaptarnos y pasar página. Lo más importante siempre es el club, está por encima. El otro día vivíamos un momento un poco mágico, espectacular, al final del partido en Burgos con la afición, con un ambiente espectacular, y yo viéndolo desde el banquillo, veía las caras de la gente y veía las mismas caras que veía en familias, en padres, con niños, las mismas que vi cuando llevé a mi hijo a San Mamés en 2017, las mismas que cuando yo fui la semifinal de la Champions, y eso es lo más importante, ese sentimiento que perdura y que se transmite de padres a hijos y el otro día, toda esa gente que se desplazó e hizo ese esfuerzo por mantener el sentimiento es lo más importante, entonces, los que estamos aquí pasamos todos y el sentimiento, el deportivismo perdura. En todo caso, todos los que estamos aquí ahora trabajando para que perdure ese sentimiento, tenemos que trabajar en el presente y el presente es el Levante y lo único que me preocupa es afrontar un reto que tenemos, dar una buena imagen a nivel competitivo contra un grandísimo rival en casa".

Estado del vestuario tras la marcha del de Monelos:

"En el fútbol y en la vida en general nosotros no podemos controlar todo lo que nos pasa. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a lo que nos pasa y al final tenemos que responder, que vivimos ya en hoy y ahora mismo el Levante es lo más importante. Tenemos que adaptarnos a lo que nos pasa y poner toda la atención en el partido de mañana porque es lo único que nos debe preocupar a todos. Tenemos mañana un reto muy importante, queremos ser fuertes en Riazor, devolver a la gente todo el cariño y el apoyo que nos da y con lo cual, creo que mañana es un día muy importante para nosotros, viene un rival en una muy buena dinámica, que desde que se enfrentó a nosotros, a finales de octubre, solo ha perdido un partido, que viene en una dinámica ascendente, que se ha acercado a los puestos de ascenso y que es un auténtico equipazo, con lo cual, necesitamos toda la atención en el partido. No debemos desviarnos de ahí".

Bajas:

"Tenemos la baja de Escudero, que está ahí con los problemas del codo y es probable que pueda alargarse un poco y que pase por el quirófano, pero se decidirá próximamente y se informará en su momento. Y Patiño está con gripe, hoy estaba con unas décimas de fiebre".

¿Hace falta fichar un lateral izquierdo ante la baja de Escudero?

"Si se confirma la baja de Escudero, las alternativas que tenemos dentro de la propia plantilla, con jugadores que pueden adaptarse a esa posición. Tenemos un lateral izquierdo específico y jugadores que pueden adaptarse a esa posición, y después está claro, la posibilidad del mercado, pero hay que ver si hay alguna opción que nos ayude o no".

Diego Gómez:

"La llegada de Diego, es un jugador al que conocemos y al que conozco personalmente mucho. La versión de Diego seguramente sea mejorada por esta vuelta en Primera RFEF jugando prácticamente todos los partidos. Estamos convencidos de lo que nos va a aportar y creo que ese es un poco el camino, mantener un poco esa identidad y ese trabajo con la gente de cantera y, sobre todo, cuando salen y responden, tratar de aprovecharlos aquí y creo que va a ser un refuerzo importante".

¿Va a tener ficha del primer equipo?

"Si te digo la verdad, no lo he preguntado, pero creo que va a tener del primer equipo, pero va a ser para el primer equipo".

Necesidad de un delantero tras la salida de Lucas:

"Con Diego ocupamos una posición no exactamente igual, pero sí similar, y buscamos en el mercado lo que pueda haber. Siempre que se pueda mejorar, si es un jugador, uno, y si son más, dependerá de lo que aparezca en el mercado. Creo que es un trabajo que con Diego paliamos un poco esa necesidad en esa zona, pero estaremos atentos a lo que nos puede deparar el mercado. Si fichamos un atacante que nos haga mejorar y aparece una opción que nos haga mejorar, evidentemente el club siempre está para mejorar lo que tiene".

Un ariete:

"Sí, un jugador en esa zona que nos permita tener una opción diferente a lo que tenemos ahora mismo".

Davo:

"Hay algún jugador que está pendiente de una posible salida para buscar minutos y valoraremos tras la última sesión, la conveniencia de que se quede fuera de la convocatoria o no".

Evolución de Dani Barcia:

"Bien, está entrenando con normalidad. Evidentemente llevamos tres semanas de entrenamientos y esta es la cuarta desde que volvió. Estamos en una dinámica positiva, el equipo con gente con gente con buen rendimiento y lo ideal es que siga dando pasos hacia delante y cuando tenga la oportunidad, muestre el jugador que conocemos y que tengan esa competencia que nos permita siempre mejorar las prestaciones de cada uno. La competencia siempre ayuda a que cada jugador sea mejor".

Kevin Sánchez:

"Kevin está demostrando en el Fabril que puede ser una alternativa al primer equipo y hemos decidido que haga todas las sesiones con nosotros para poder ser una alternativa a la hora de poder elegir y cuando lo metemos en la convocatoria es porque creemos que puede ser una alternativa y que nos puede aportar cosas que le faltan al equipo en un momento dado del partido. Es posible, como pasó la semana pasada, que no tenga minutos, pero sí es cierto que cuando llevas a los jugadores al banquillo, te dan comportamientos diferentes. No son los nombres los que salen, sino comportamientos que necesitas en cada momento. Kevin tiene, por supuesto, opciones, y sabemos que está perfectamente preparado y un poco el camino es que podamos ir dándole minutos, que tenga esas opciones y si no, seguir trabajando en el Fabril, que él lo tiene claro".

Compromiso de Yeremay:

"Es una muy buena noticia no solo para el entrenador del Deportivo, sino para el deportivismo. Es una buena noticia saber del compromiso de los jugadores, que hay un proyecto, que se cree en él y que los jugadores son los primeros que creen en ese proyecto y creo que eso está por encima de que el entrenador esté más o menos tranquilo. Evidentemente, el entrenador siempre quiere tener a los mejores futbolistas disponibles y en este caso, el compromiso de Yeremay con el club está incluso por encima de las necesidades del entrenador en ese momento".

¿Mayor tranquilidad en el canario tras saber que continúa?

"Yo veía a Yere muy tranquilo, es cierto que la estabilidad siempre es buena, saber dónde vas a estar, dónde vas a vivir, pero Yere ha madurado, es un chico que analiza todo perfectamente y yo lo vi tranquilo estas semanas. Sabe que son cosas del fútbol, del mercado, pero eso lo sabemos todos y creo que la estabilidad siempre es buena, pero lo veía tranquilo, exactamente igual".

Capitanes:

"De momento hay tres capitanes en el equipo, Villares, Martínez y Jaime, con lo cual, de momento estamos bien. Creo que el equipo está bien representado a nivel de capitanes, cada uno tiene lógicamente una personalidad diferente, pero creo que están muy bien representados en ese aspecto".

Levante:

"Es un equipo, sobre todo, que es muy completo. Creo que además de tener grandísimos jugadores, de venir trabajando con un bloque más o menos definido, tiene un grandísimo entrenador que le da muchas armas al equipo. Es capaz de atacarte a través de la pelota, con mucha gente entre líneas, con los laterales muy altos, con gente con calidad para buscar ese último pase cuando hay poquito espacio y también es un equipo capaz de contraatacar, de atacar espacios, con lo cual nunca te deja estar tranquilo, independientemente de la altura a la que puedas defender. Necesitamos toda la atención en el partido, en lo que podemos hacer, sabiendo de las condiciones del rival y de que viene en una buena dinámica, nosotros también estamos en una buena dinámica de trabajo, buena dinámica en cuanto a la capacidad de competir. Decía de la necesidad de competir en todos los escenarios, el otro día lo hicimos en Burgos, pues mañana tenemos otra oportunidad en Riazor para demostrar que a través de esa capacidad de competir para ser cada día mejores y enfrentarnos a los mejores equipos de la categoría y hacerles frente y ganar duelos y competirles de tú a tú. Al final eso es un poco lo que buscamos y queremos mostrarle a la gente".

Apuesta por la base:

"La claridad del proyecto por el que queremos caminar como club es darle su espacio a la cantera, tanto a los jugadores que puedan incorporarse desde el filial, como es el caso de Kevin, como los jugadores que han pasado una etapa en el filial, están cedidos y están cumpliendo las expectativas, como el caso de Diego, como los jugadores que están un poco más asentados ya en el primer equipo o totalmente asentados, como el caso de Yeremay, y que teniendo otras opciones, escogen este proyecto. Muestran tres ejemplos diferentes de momentos de los jugadores que nos indican un poco el proyecto en el que creemos y por el que estamos convencidos que debe discurrir el presente y el futuro más inmediato, porque nuestra gente se identifica con eso y con esa capacidad que puede tener el club para mostrar esa identidad que necesitamos y en la que creemos".

¿Encajaría Rubén López?

"Sí, pero no todos los casos son iguales ni en cuanto a las cesiones ni en cuanto a los jugadores. Todos los jugadores en los que el club ha confiado para subir al primer equipo y para salir cedidos encajan en este proyecto, pero incluso en Diego hubo que respetar unos plazos. No es que ayer pensáramos en traer a Diego, sino que había una serie de conversaciones y plazos que hay que ir cerrando y en ese caso encajan, pero cada jugador tiene su situación contractual y en cuanto a minutos".

¿Es el perfil que se busca para la medular?

"Buscamos un perfil un pelín diferente, pero el futbolista lógicamente claro que encaja en lo que buscamos a nivel global. En este momento buscamos cosas muy concretas que en el mercado de enero siempre son complicadas".

Preocupación por la pérdida de potencial en los equipos de cantera por el salto al Dépor:

"El día a día siempre es la preocupación, porque un jugador no llega a un partido, porque un jugador tiene una lesión... es el día a día. Lo ideal es que cuando hay proyecto como el que tenemos ahora en el Dépor, es que los jugadores vayan llegando al primer equipo y se vayan estabilizando. Yo cuando estaba en el juvenil, no hace mucho, decía que cada jugador tiene un ritmo diferente a la hora de irse asentando o no. Y habrá jugadores que lleguen antes y no se asienten en el primer equipo y otros que lleguen más tarde y que se vayan asentando. Todos esto necesita irlo retroalimentando desde atrás. Lo más importante es el proyecto global y, a partir de ahí, ir trabajando en el día a día para solucionar estos pequeños problemas. Creo que estamos en una situación buena ahora mismo en cuanto al proyecto de cantera del que hablamos hace cuatro o cinco años, con jugadores estabilizados en el primer equipo, otros que están llegando, otros que posiblemente estén un poquito más lejos porque son más jóvenes y creemos en ellos, pero todavía están más verdes, otros porque han tenido una lesión que le haya impedido progresar... pero eso es el día a día del deporte, del fútbol y de cualquier equipo".

¿Condiciona que haya partido sábado, miércoles y domingo?

"No sé qué pasará el lunes. Solo estoy pensando en el Levante, voy a hacer la alineación pensando en los mejores que pueden salir a jugar y el domingo por la mañana, que entrenamos, valoraremos cómo están los jugadores, habrá gente más o menos cansada, veremos cómo llegan, que hay cuatro días entre partido y partido, no son tres... día a día. No puedo anteponer lo que va a pasar el miércoles, porque para mí lo importante es el partido del Levante. De nada vale que piense en el partido siguiente si estamos con un partido entre medias. Es algo que creo que hace fuertes a los equipos, pensar únicamente en los tres puntos que nos jugamos mañana, en la importancia para nosotros y esperemos que con tres puntos más, pensaremos en lo que podemos hacer el miércoles en Tenerife. Pero no he pensado para nada en qué jugadores pueden descansar en un partido u otro".

Peores resultados en Riazor:

"No le llamaría deuda, sino que tenemos el reto de hacernos fuertes en Riazor porque es donde más cómodos nos sentimos, donde más apoyados nos sentimos porque la afición se lo merece. El reto de hacer de Riazor un estadio donde los rivales vengan con el respeto de saber que les va a costar mucho sacar puntos y creo que la unión entre el equipo y la afición es la que nos va a hacer más fuertes siempre".