El fútbol es cruel, vosotros inolvidables

La primera canción que sonó en el Reino de León después del doloroso pitido final fue ‘Bam Bam’, de Camila Cabello. Parecía una versión creada para la ocasión repitiendo más que nunca la frase ‘así es la vida, sí’. El Deportivo quedó eliminado de la Copa del Rey Juvenil de la forma más dolorosa posible, encajando el definitivo 1-2 en el minuto 93 en un saque de esquina con suspense en el que el balón dio en el palo, Lemos lo paró pero el asistente, bien posicionado, entendió que había traspasado la línea. El gol de Martín en la primera parte, que significó el 1-0, ya era historia. El fútbol fue cruel pero vosotros, futbolistas del Juvenil A del Depor, ya sois inolvidables.

Solo había un duda para el once inicial de Manuel Pablo. La incógnita era saber qué futbolista ocuparía la posición de lateral derecho de la que era dueño el lesionado Quique Teijo. El míster canario del Depor optó por el mediocentro Carlos y calcar así el resto del equipo que formó contra el Villarreal en cuartos de final.

El Depor parecía estar mejor, más que nada por una cuestión de dominio con la pelota, algo difícil de conseguir en un Reino de León que parecía una pista de patinaje para muchos futbolistas. El partido tenía ritmo, había aproximaciones a las dos áreas, acciones técnicas de calidad por parte de algunos jugadores como Rubén López, Diego Gómez, Marciano, Marchad… Pero faltaba chicha.

La primera gran ocasión del partido llegó en el minuto 23. Baldomar movió hacia la izquierda para Diego y el ’10’ blanquiazul continuó abriendo para Hugo Villaverde, que esperó con calma cerca de la banda. Controló con la zurda e inició una conducción en diagonal con la derecha, se metió en el área y con una bicicleta salió hacia fuera rompiendo a Edu Pla, lateral derecho del Almería, y se acercó a la línea de fondo. Se quedó con poco ángulo y la jugada hizo recordar al golazo que metió contra el Villarreal pero, en esta ocasión, Bruno tapó bien su tiro con el interior de la diestra y evitó el 1-0.

No lo pudo evitar un minuto después. La escuadra almeriense cometió un error infantil. Sacó demasiado rápido una falta cerca de su área. Edu Pla movió para Marciano, que recibió la presión de un impresionante Rubén. La bola quedó suelta, Diego Gómez se hizo con ella y, aunque recibió la falta del propio Marciano, consiguió darle el pase a Martín, que se había separado de la pareja de centrales. El ‘9’ del Depor controló en el balcón del área, orientó hacia su izquierda destrozando la cintura de Varo, que acabó tumbado sobre el césped, se acercó a Bruno y, después de orientarse, definió con la derecha ante un portero indefenso.

El Deportivo, que ante el Atlético y el Villarreal había visto cómo sus rivales hacían el primer gol de la eliminatoria, se encontraba esta vez con un escenario diferente favorable. El Almería estaba obligado a exponer un poco más si quería igualar la eliminatoria a no ser que el equipo coruñés cometiese algún error. Y eso fue lo que sucedió. Y sucedió demasiado pronto.

Ni dos minutos tardó el equipo andaluz en equilibrar la balanza. Fue en una acción individual de Marciano, que se hizo con el cuero en tres cuartos de campo, y buscó con determinación a Berrocal. Solo tuvo que adelantar la pelota para dejar atrás al lateral izquierdo del Depor. El ’12’ del Almería se metió en el área, puso el centro con la derecha y Seydi, en su intento de despejar lanzándose al suelo, desvió el esférico hacia su propia portería. Lemos reaccionó bien, pero el envió iba tan esquinado que se coló por la escuadra. 1-1.

Después de unos minutos frenéticos cargados de adrenalina, el choque se durmió y el riesgo desapareció. Un 1-1 al descanso no parecía mal asunto para ninguno de los dos equipos y con empate se llegó al intermedio. Los entrenadores no debían estar viendo nada fuera de lugar en el primer tiempo porque no hicieron cambios en el inicio del segundo.

Los movimientos se fueron sucediendo desde el minuto 67, cuando Alberto Lasarte metió a Valen por Younes y, por unos minutos, actuó en punta con dos piezas, las dos más peligrosas y rápidas del Almería: Marciano y Rachad. Manuel Pablo reaccionó con una doble sustitución en la que estaba implicado el mejor jugador del Depor: Martín Ochoa. Entraron Kevin, para actuar de punta, y Ferreiro por Baldomar.

El conjunto coruñés hacía los cambios a pares y los siguientes en salir fueron Carlos y Villaverde. Saltaron al campo Guerrero y Garaboa para refrescar los extremos. Mardones pasó a jugar de lateral derecho. En el partido seguía sin pasar gran cosa salvo los intentos de Kevin de buscar la espalda de los centrales almerienses pero sin llegar a finalizar las jugadas con claridad.

En el 92, Valen, el primer cambio del Almería, arrancó por la derecha y dejó atrás a Berrocal. El ‘7’ llegó a la línea de fondo y ofreció el pase de la muerte. Cuando Marciano estaba listo para empujar en el área pequeña, apareció un Vilela salvador con el despeje del partido desviando a córner. El cuero salió abierto desde la esquina buscando la frontal del área pequeña. Iba directo hacia Rachad, que tenía el marcaje de un Seydi teóricamente superior en ese tipo de duelos. El ’18’ de los rojos no tuvo ni que saltar para cabecear a gol; es más, hasta se agachó. El cuero dio en la parte interna de la madera y de ahí fue a la mano izquierda de Lemos, que levantó la pelota para acabar atrapándola. Hubo instantes, muy pocos, de incertidumbre, pero el árbitro dio gol. Rachad había marcado el tanto de la victoria del Almería, el de la eliminación del Deportivo.

Hubo algún intento a la desesperada hasta el 96, pero el Depor ya estaba fuera cruelmente eliminado.

Deportivo 1-2 Almería

DEPORTIVO (1-4-3-3): Lemos; Carlos (Guerrero, min.80), Vilela, Seydi, Berrocal (Parada, min.94); Baldomar (Ferreiro, min.70), Rubén, Diego; Mardones, Martín (Kevin, min.70), Hugo Villaverde (Garaboa, min.80).

ALMERÍA (1-4-2-3-1): Bruno; Edu Pla, Paco, Varó, Torres; Peña, Joan; Marciano, Marsu (Fede Oliva, min.90), Younes (Valen, min.67); Rachad.

GOLES: 1-0, min.24: Martín. 1-1, min.26: Seydi, en propia puerta. 1-2, min.93: Rachad.

ÁRBITRO: Crespo Puente (Cantabria). Amonestó a Berrocal (83), Lemos (94), del Deportivo.

CAMPO: Reino de León.