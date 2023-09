La Fiscalía pide que Rubiales permanezca a 500 metros de Jenni Hermoso

La Fiscalía ha pedido al juez que investiga el beso no consentido y las coacciones del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso que le impida acercarse a menos de 500 metros de la jugadora ni comunicarse con ella por cualquier medio durante la instrucción de la causa.



Fuentes fiscales han informado de la petición del ministerio público, que también solicita que Rubiales comparezca cada quince días ante el juez.



El expresidente de la RFEF ha contestado a las preguntas del juez y de todas las partes y ha negando los hechos que se le imputan, tanto las coacciones como la falta de consentimiento en el beso, según estas fuentes.

Con un amplio repertorio de clientes envueltos en casos sonados a sus espaldas, entre los que destaca el mayor Josep Lluís Trapero, absuelto tras ser acusado de sedición por el procés, la abogada catalana Olga Tubau (París, 1961) es la encargada de defender a Luis Rubiales ante los tribunales.



Y será otro caso de envergadura, ya que el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que esta mañana declara en la Audiencia Nacional por el beso no consentido a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso durante la final del Mundial femenino, se enfrenta a los delitos de agresión sexual y coacciones.



La trayectoria de la penalista Olga Tubau se catapultó a sus 37 años, cuando ejerció la acusación particular en uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial española representando a Segundo Marey -secuestrado por el GAL en 1938- en el juicio que terminó con las condenas del ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera.



Junto con Francesc Jufresa, se convirtieron en los dos abogados que lograron por primera vez tras la recuperación de la democracia española que un ministro entrara en prisión.



Más recientemente, la jurista catalana defendió al exjefe de los Mossos d’Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero, ante la Audiencia Nacional, que lo juzgó por un delito de sedición en el procés, y consiguió que saliera absuelto.



En los informes finales del juicio, la imagen de las lágrimas de Tubau se hicieron eco en los medios de comunicación y entre sus colegas de profesión, que la definen como una persona “educada, lectora y enamorada de su oficio”.



De hecho, entre sus referentes se encuentra Atticus Finch, el abogado protagonista de "Matar a un ruiseñor”, al que considera "una persona extraordinaria, por su actitud en la adversidad, su posicionamiento ético y su valentía contra todo un pueblo que ya ha dictado sentencia".



Tubau también representa al productor televisivo Josep Maria Mainat en la causa abierta contra su exmujer, Ángela Dobrowolski, que se enfrenta a 16 años de cárcel por intentar matarlo al inducirle un coma hipoglucémico, en un caso todavía pendiente de juicio.



Olga Tubau nació en 1961 en París, donde se conocieron sus padres tras haber emigrado y vivió hasta los 12 años para mudarse a Barcelona. En 1985, se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y en 1988 se especializó a través del Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales del mismo centro.



Empezó a trabajar como abogada penalista en el despacho de Francesc Jufresa hasta 2004, cuando montó su propio bufete. Posteriormente, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidenta de la Sección de Derecho Penal.