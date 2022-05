Fallece Santiago Ares, una leyenda del motor en Galicia

El mundo del motor en Galicia recibía hoy una triste noticia, la del repentino fallecimiento del que está considerado una de sus leyendas, Santiago Ares Fernández. Si bien en la actualidad es más bien conocido como el padre del actual líder del Supercampeonato de España de rallis, Iván Ares, los aficionados más veteranos vieron muchas veces en acción a este piloto, que acumula cuatro títulos autonómicos de autocross.



Una afición por el automovilismo, tanto de tierra como de asfalto, que posteriormente heredaron tanto Iván como su hermano, Santiago Ares Roel.



“Se nos ha ido un referente del autocross nacional. Ha fallecido el piloto D. Santiago Ares Fernández. Vaya desde aquí nuestro más sentido pésame, sobre todo a sus hijos Iván y Santi Ares Roel así como a Elena, la madre de ambos”, publicaba hoy la cuenta oficial de twitter del Campeonato de España de autocross, en el que tantas veces participó.





















No hay más que darse una vuelta por internet para ver numerosas imágenes del que quizás es su vehículo más emblemático. Un Mitsubishi Lancer Evo de un llamativo color amarillo. Pero a lo largo de su extensa carrera también estuvo al volante, como recoge la web rallyuno.com, de un Ford Escort Cosworth o de un Peugeot 206.



También compitió en la modalidad de rallycross, y como tantos otros pilotos gallegos no dudó en correr en pruebas en Portugal.



La herencia de este piloto es extensa. Y no solo por la influencia que tuvo entre sus hijos, sino también por todo lo que supuso en el automovilismo gallego. Con la temporada autonómica y nacional en marcha, se espera que en las próximas semanas Santiago Ares Fernández sea el protagonista de numerosos homenajes. Un merecido premio para un piloto al que se le echará mucho de menos, tanto en Galicia como en el resto de España.