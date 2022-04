​Eneko Bóveda: “El Racing se sale y hace que el curso del Depor parezca peor”

Exjugador del Deportivo y del Athletic







Tras ser canterano en el Athletic de Bilbao, pasar por su filial y llegar al primer equipo Eneko Bóveda Altube (Durango, 1988) fichó por el Deportivo en el año 2018, club que dejó en la campaña 2020-21, con la escuadra en Primera RFEF.





En el Olympiacos de Nicosia chipriota el defensa vive ahora una experiencia vital y deportiva enriquecedora y trabaja para salvar junto a su equipo la categoría.





¿Cómo te va todo por Chipre? ¿Qué tal en el Olympiacos de Nicosia?

Deportivamente se han complicado un poco las cosas porque el equipo está en una mala racha, nos va a tocar pelear hasta el final por evitar el descenso y en ese sentido este segundo tramo de la temporada está siendo más complicado. Pero en otros aspectos bien y disfrutando de la experiencia.





¿Estás notando muchas diferencias en el fútbol, nivel exigencia, estructura del propio club, con respecto a España?

Donde menos se nota es en la propia competición, la estructura son 12 equipos en Primera División y hemos jugado ya las dos vueltas. Luego se divide la liga en dos: los seis primeros pelean por el título y las plazas europeas y los otros seis por evitar el descenso, ese es un poco el formato de la competición. Los equipos están formados en su mayoría por jugadores extranjeros, los entrenadores son también muchos extranjeros y en cuanto al fútbol es variado y no se juega un fútbol muy diferente a otros sitios. En lo tocante a la cultura del profesionalismo y la organización sí que hay más diferencias. Las estructuras distan mucho de lo que son en España y la mayoría de los presidentes son dueños de los clubes, lo que genera una serie de particularidades.





¿Y en cuanto a la vida? ¿Mucho choque cultural?

Sí, era un poco lo que buscábamos. Está siendo bonito, cultura diferente, idiomas, todos aprendiendo inglés, en la medida de lo posible aprendiendo el alfabeto griego, conociendo la cultura griego-chipriota... Está siendo muy interesante. Además hemos tenido la suerte de que varios vascos, españoles vivimos aquí en la misma ciudad, más o menos tenemos hijos e hijas de edades similares y es un mix muy bueno en un país extranjero el tener gente que comparte un poco tu estilo de vida.





Mirando a España, desde la distancia, ¿cómo estás viendo la Primera RFEF y al Depor?

Pese a ganar el último partido, estaba teniendo una racha mala que yo creo que nadie se esperaba, pero a lo largo de un año no es raro tener altibajos y momentos en los que acumulas malos resultados. El formato, que implica el hecho de que el primero suba directo, hace que ese sea el primer objetivo y el Deportivo se ha encontrado con un rival (el Racing de Santander) muy fuerte, no es normal. Es un equipo que se está saliendo, que gana y gana y eso hace que la temporada del Depor parezca peor y que las derrotas sean o se entiendan peor.





Hablabas de ese formato, quizá más justo que el que sufristéis el año pasado, que no daba margen al fallo ¿no?

Sí, no era un formato que a mí me gustase demasiado, incluso aquí mismo en Chipre que la liga en Primera sean 12 equipos y luego se parta por la mitad no me acaba de convencer. Mi sensación es que cada partido se convierte en todavía más trascendental y eso hace que los equipos se expongan menos, que guarden el resultado, que arriesguen poco y hace que el nivel se iguale, pero por abajo. Prefiero una liga de más equipos, con dos partes y que premie la regularidad en el largo plazo, pero que suba el primero me parece justo.





De Lezama llegan titulares para el Athletic





Bóveda admite que el Bilbao Athletic está logrando sacar en estas últimas campañas hornadas de futbolistas muy interesantes y que nutren al primer equipo.





Hablando ahora del rival del Depor, en Bilbao Athletic, ¿cómo lo estás viendo?

Tuvieron muchos problemas al principio, no acababan de arrancar, de tener buenos resultados, venían de estar muchos años con Joseba Exteberría en el banquillo, se hizo otra apuesta y esos cambios a veces pueden salir mejor o peor. En este caso con Imanol las cosas no salieron, es verdad que al final a estos equipos no se les puede mirar con los mismos ojos que a un equipo normal. Año a año dependes un poco de la camada que viene, de quién está subiendo, a veces los jugadores destacados no están porque suben con el primer equipo, a veces suben chavales del Juvenil… Es normal que no sean regulares en el tiempo pero, sin embargo, los últimos partidos llevan una puntuación muy alta y eso significa que de alguna manera el equipo ha mejorado.





Una camada que ha dado sus frutos, como el hermano de Iñaki Williams, Nico, ya en dinámica cien por cien con el primer equipo, tras destacar mucho en el filial…

Creo que los últimos dos años han sido muy buenos en ese sentido para el Athletic porque ya no es que le salgan jugadores que te puedan ayudar sino que salen jugadores que son titulares, que son piezas clave. No hay más que ver los casos de Sancet, Vencedor, Vivian o Nico Williams, al que el año pasado se le quedó muy pequeña la categoría y demuestra que puede hacer lo mismo en Primera. Para el Athletic cada jugador que sube es un fichaje y en este caso en poco tiempo ha conseguido cuatro titulares. Imagínate lo que le cuesta a otros equipos fichar a cuatro titulares y la alegría que supone encontrarlos.





Este año el Depor mira más a la cantera, no sabemos si más por circunstancias o porque realmente es una apuesta por la misma, ¿era uno de los ‘debes’ del equipo?

Al final hay dos factores, el que les tiene que hacer un hueco y empujar al profesionalismo y el propio jugador o jugadores que tienen que ‘dar el callo’. Al igual que en el Athletic, seguramente en el Depor tampoco todas las camadas habrán sido igual de buenas y parece que hay ciertos jugadores que en su edad lo han venido haciendo bien y que pinta que pueden ser futbolistas del primer equipo del Depor, que no es fácil. Luego está el conjugar el rendimiento, el tener buena visión para elegir a los que realmente te van a aportar y no regalarles (cosas). En el fútbol regalar minutos no tiene ningún sentido, pero sí buscar configuraciones de plantilla donde puedan tener al menos el margen o la opción de pelear por el puesto.





Viendo como aún sigues al Depor en la distancia, ¿te atreverías a hacer un pronóstico sobre si logrará ascender?

Predicciones no me atrevo a hacer, no se trata de vender un optimismo desmesurado, pero al final todavía tiene opciones de quedar primero y muchas de playoff, que tampoco está asegurado. Si se mete será de los favoritos pero se medirá contra equipos muy buenos.