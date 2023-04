Doce partidos sin perder en Riazor

Suma y sigue el Deportivo en Riazor, imbatible desde la llegada de Óscar Cano. Son ya 12 partidos en casa con el técnico granadino sentado en el banquillo, con un balance de 9 victorias y 3 empates (el 83% de los puntos).



Es evidente que el conjunto herculino tiene un problema cuando sale de su feudo, pero sus números en casa son muy buenos, como así se encargó de recordar Cano tras el triunfo ante el Fuenlabrada.



“Desde que llegué 12 partidos jugados (en casa) y hemos hecho 30 puntos, no creo que sean malos números. Es bueno recordarlo, no por mí, por los chicos. No te quitan los puntos de casa si pierdes fuera”, expresó el técnico.



En la comparación con su antecesor Borja Jiménez, Cano sale reforzado. El abulense logró 39 de 54 puntos como local en la pasada temporada regular (un 72%) y 7 de 12 (un 58%) al comienzo de la presente campaña, cuando aún era el entrenador.



Mientras que Cano aún no conoce la derrota en Riazor, Borja cayó en 6 de los 25 encuentros que dirigió. Estos fueron, cronológicamente, ante Osasuna (1-2) en Copa, Real Unión (1-2), Racing de Santander (0-1), Unionistas (0-1), Albacete (1-2), en el partido decisivo por el ascenso; y San Fernando (0-1).



La muestra del preparador nazarí no es tan amplia, pero de sumar en los partidos restantes en Riazor, frente a Ceuta, Alcorcón y Algeciras, el Depor terminaría el curso con una racha de 15 duelos sin perder.

Importante seguir así si hay playoffs

Una de las posibilidades es que los blanquiazules deban jugarse el ascenso en los playoffs, que esta temporada se disputarán en formato de semifinal y final a ida y vuelta, por lo que, de darse ese caso, llegar con la máxima confianza en sus prestaciones en Riazor se estima clave.



En el aspecto goleador como local, el Depor de Óscar Cano se ha destapado en las últimas jornadas.

Tras un par de victorias por la mínima (1-0) contra el Rayo Majadahonda y el Mérida, los herculinos consiguieron marcarle cinco goles al Badajoz, dos al Celta B, uno al Castilla y cuatro al Fuenlabrada.



Realizando también en este apartado una comparación, el balance de goles a favor y en contra en Riazor fue de 43-21 para Borja, mientras que con Cano es de 24-6.



La fortaleza del Depor como local no se entendería sin su afición, que una jornada más ha sido la que más acudió a ver a su equipo en 1ª RFEF.



Fueron 19.610 espectadores a Riazor. Muy por encima de los meritorios 10.088 hinchas que se acercaron al Badajoz-Castilla, segundo estadio con más asistencia a pesar del mal momento de los pacenses.

Sólo superado por el Eldense

El único equipo de la Primera Federación que ha cosechado más puntos que el Deportivo es el Eldense, líder del Grupo II. El conjunto alicantino suma 38 puntos en los 16 partidos disputados como local, mientras que en igual número de encuentros los blanquiazules tienen un punto menos, 37.



En la clasificación de los mejores locales de la categoría, aparecen en tercera posición el Castellón y el Amorebieta, ambos con 36 unidades tras 16 duelos en su estadio.



Les siguen el Alcorcón y el Racing, dos equipos del grupo del Depor. Los alfareros podrían incluso situarse a la altura de los de Cano, ya que llevan 34 puntos en 15 partidos en Santo Domingo. Es decir, tres puntos menos, pero también un encuentro menos. Por su parte, el Racing de Ferrol ha cosechado 33 de los 45 puntos que se han puesto en disputa en A Malata.