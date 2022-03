La doble continuidad que ansía Rafa de Vicente ante el Celta B

Rafa de Vicente regresó a la titularidad el pasado fin de semana tras casi cinco meses sin estar en un once de Borja Jiménez en Liga y encara esta semana con un doble objetivo de continuidad: la suya en el equipo inicial y un nuevo triunfo, esta vez en el partido con el Celta B, que no está catalogado como derbi.





Cómo se afronta el encuentro con el Celta B

Como un partido importante, desde luego. Todos los que quedan hasta el final son prácticamente una final. Derbi no, porque es con el primer equipo, pero es muy importante para seguir con la dinámica de victorias, que es fundamental, y con muchas ganas, no hay mucho más





Cómo se encontró a nivel físico en la vuelta al once

Al final del partido notaba más fatiga, que es normal, son unos cuantos meses sin la continuidad que el jugador necesita, pero bien, traté de aportar mi juego, el esfuerzo y trabajo de cada entrenamiento, y con buenas sensaciones, es reconfortante a nivel personal estar al nivel de mis compañeros, que es un gran nivel





















Cambio de rol respecto a la temporada pasada en el UCAM

Uno se tiene que adaptar a la temporada, venía de jugarlo todo y ser fundamental en el equipo, este año tenemos una plantilla muy amplia. He intentado aportar desde los entrenamientos, desde las oportunidades, hay que saber adaptarse a los momentos. A mí como jugador y profesional me ayuda también a crecer. Está claro





Solo enlazó titularidades en las jornadas 3 y 4

Intentarlo, lo voy a intentar, luego lo que decida el entrenador, como toda la temporada, lo aceptaré y lo encajaré de la mejor forma. Ahora viene el tramo más importante de la temporada y pelearé como todo el año por estar en todos los partidos que pueda. Si me toca salir del once, seguiré entrenando como todo el año porque es la única manera que tengo de entender el fútbol





Claves para salir de la crisis. ¿Superada?

Aquí lo fundamental es la parte anímica y mental del grupo, poder llegar con la cabeza en su sitio, sabiendo que tenemos que competir cada partido como si fuese el último, eso va a ser clave. No suelen brillar por un juego bonito estos partidos, pero sí por competir a muerte





El Celta lo considera "partido histórico" en sus redes sociales

No sabía ese tema, pero tampoco le doy importancia, lo que no sea el verde y el campo de juego no nos tiene que afectar, no entramos a valorarlo







Celta B y Balaídos

En Balaídos es la primera vez que voy a jugar y el Celta B me parece un equipazo, con jugadores de mucha calidad, que en unos años o muy pronto veremos en la élite. Viene de dos derrotas, pero es irrelevante. Se va a competir desde el inicio, va a ser un partido muy complicado.





El rival, un estilo diferente a los bloques bajos

La mayoría de los equipos en este tramo se nos han encerrado atrás y es muy difícil hacerles daño. Ante el Celta B si te deja más espacios puedes tener más tiempo para pensar y decidir. Vamos a prepararlo con toda la seriedad que requiere. No va a ser un partido que se parezca mucho al de la primera vuelta.





Lo que le traslada la gente de Santander

Ellos han obtenido un premio muy importante, estaban por detrás y ahora tienen el primer puesto, de ascenso directo. Lo que hablo con amigos y gente que no está en el fútbol, contentos están, pero saben que esto no ha acabado aquí, que el mínimo error te puede llevar a perder eso que teníamos antes y ahora tienen ellos. El tener algo que perder puede jugarte una mala pasada





Mejorar el juego

Exigir se nos puede exigir todo, jugar bien también. Pero desde mi experiencia, los últimos partidos de las temporadas no suele haber un juego brillante, los equipos se conocen mucho, sabemos de qué pie cojean, los que mejor compiten se los suelen llevar. Este tramo final es para eso.