Diego Villares: "Volver al centro del campo me libera y me ayuda"

El fichaje de Antoñito ha permitido a Diego Villares regresar a su posición natural, la medular, donde el jugador nacido en Vilalba más y mejor puede desarrollar su fútbol.





"Cuando fichó, sí que había la bromita de ahora ya puedes jugar en el centro del campo, pero yo encantado de poder ayudar al equipo donde sea", ha bromeado el lucense durante la rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana.





Villares admite que "echaba en falta" regresar a la medular "después de esas jornadas que me tocó jugar de lateral".





"Volver al centro del campo siempre me da más confianza que en una posición donde tengo que jugar más atado que en la mía propia, que me libera y me ayuda", ha subrayado.





La escuadra blanquiazul no compite este fin de semana debido a que tenía programado el duelo con el Extremadura, que fue expulsado de la competición en marzo, así que dicho partido computará como un triunfo coruñés por 0-2. De esta forma, estos días suponen, para la plantilla, "una desconexión para afrontar el último tramo que nos queda y el playoff con ganas. El calendario ha querido que nos toque descansar este fin de semana y sin ningún problema por nuestra parte".





El mediocampista de 25 años considera que el 3-0 del pasado fin de semana frente a la UD Logroñés ha llegado en el mejor momento para reforzar la confianza del grupo de cara al tramo final del curso: "Sobre todo, supone una muy buena sensación y ante un rival de la parte que alta que te refuerza mucho, sobre todo futbolísticamente para afrontar lo que queda. Sacar adelante ese partido con tanta suficiencia te da mucho".





Villares apunta que "tenemos que llegar (al playoff) con las mejores sensaciones posibles y eso implica que si de aquí al final puedes ganar todos los partidos que quedan, perfecto y si no, jugar para coger confianza y sentirnos bien".





En ese sentido, aunque considera que la distancia que llevan en la clasificación al Racing de Ferrol "puede que llegue" para asegurar el segundo puesto, avisa de que "no nos podemos conformar con esto y menos con los resultados fuera de casa, que tenemos que mejorar, y más de cara al playoff, que habrá que competir más neutralmente, entonces tenemos que mejorar fuera de casa".





El mediocampista ha insistido una vez más en que la ampliación de su contrato con el club coruñés va por buen camino, pero que aún no es la fecha ideal para sellarla: "Estamos en el momento clave de la temporada y tratar ahora el tema de la renovación creo que no estamos en la mejor fase para hacerlo. Cuando haya que hablar, se habla y por mí encantado de seguir aquí".









Celebración polémica del Racing de Santander contra el Deportivo

Sobre los ataques contra el Deportivo por parte de los jugadores del Racing de Santander Cedric y Soko, así como por el entrenador Guillermo Fernández Romo en su celebración del ascenso a Segunda División, ha dicho: "Eso es cosa suya, nosotros no vamos a entrar en eso, es lo último que tenemos que hacer ahora. Tenemos que afrontar el playoff con la mayor ilusión posible y las ganas que se debe, y a nosotros el Racing no nos importa".