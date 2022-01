Diego Villares: "Antes o después mi renovación va a llegar"

Diego Villares aseguró que su renovación con el Deportivo, al que en su momento se refirió como cercana el presidente Antonio Couceiro, está bien encaminada, aunque aún no se haya producido. "Igual que dijo el presidente mantengo lo que dije hasta ahora, antes o después va a llegar, no sabemos cuándo. Por parte de las dos partes no hay problema ninguno, llegará antes o después", aclaró.





No obstante, no será algo inmediato: "Regalo de Reyes no, puede tardar un poco más, pero entre las dos partes la predisposición es buena, faltan pequeños flecos y no tenemos prisa".





Con respecto al enero tan atípico que tendrá el Depor, con el partido este domingo ante el Talavera y luego un parón, afirmó que, en función de cómo responda el equipo, puede dar un golpe sobre la mesa. "Es un enero en el que podemos dar un paso importante, con esa visita del Racing y esos partidos tan seguidos, pero tenemos un parón un poquito raro. Esperamos a un equipo (este domingo) que intente como nosotros jugar el balón y buscaremos imponernos en Riazor desde nuestro juego".