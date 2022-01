La desaparición de Menudo

La lista de convocados ante el Talavera sorprendió con una nueva ausencia de Juan Carlos Menudo, a pesar de que el club había indicado que todos los jugadores estaban disponibles. Una baja a la que quitó importancia Borja Jiménez en la rueda de prensa postpartido. “Si hubiera dejado a otro me habrías preguntado por él. Con jugadores por centro íbamos a tener futbolistas de sobra y cuando haces una convocatoria buscas perfiles diferentes para que los que entren aporten cosas que los que dentro no están dando”, indicó el técnico.



Fue a más al asegurar que, en relación al futbolista andaluz, no había nada relacionado con una salida y que simplemente habían sido circunstancias y necesidades de cara al encuentro.



“No hay nada en particular con Menudo por lo que se quede fuera, la plantilla es amplia y muy buena. Trabajamos bien, no hay lesionados y todo son cosas positivas”, zanjó.









Sin apenas presencia





Al margen de las palabras conciliadoras del preparador del Deportivo, lo que dejan claro los números de forma objetiva es que Menudo apenas ha tenido oportunidades en lo que llevamos de campaña.



El último partido que jugó fue el pasado 1 de diciembre en la victoria copera ante el UCAM Murcia, y a pesar de su buen papel no volvió a tener protagonismo en la siguiente ronda ante Osasuna. Además, su último partido liguero con el Deportivo fue el pasado 28 de noviembre ante el Bilbao Athletic.





EL DETALLE

Le marcó un gol en la primera jornada al Celta B y este fue premiado





Solo ha disputado 155 minutos en los que ha marcado un gol y en las ultimas semanas se ha caído también de las convocatorias. La última vez en liga fue en el partido ante el Real Valladolid Promesas del pasado 12 de diciembre. El jugador, con contrato en vigor en el Deportivo hasta 2023, ya le habría trasladado a su agente, según apuntaba hace semanas la web cazurreando.com, su intención de irse cedido, en busca de los minutos de los que no está gozando en el Deportivo.



Menudo, que fue galardonado con su gol ante el Celta B en la primera ornada como el mejor de la Primera RFEF, no está teniendo el protagonismo, esperado en una demarcación en la que, con la llegada de Álvaro Rey parecen cerrársele aún más las puertas.



El jugador contemplaría una salida en forma de cesión y el Deportivo no podría impedimentos, como tampoco lo hizo tras la marcha de Alberto Benito, traspasado a la Cultural Leonesa o el préstamo de Valín al Cornellà.