El Deportivo vuelve a depender de sí mismo

El Deportivo puede presumir de llegar a las nueve últimas jornadas de la temporada dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso directo a Segunda División.



Su victoria ante el Celta B, con la que puso fin a tres partidos seguidos sin ganar (dos puntos de nueve posibles) y el empate del Alcorcón ante el Ceuta en Santo Domingo (2-2) le dejan en una posición que, sin ser ideal, le permite tener el primer puesto del Grupo I a su alcance sin mirar lo que hagan otros equipos.

La racha que no se da

No obstante, a la vista de cómo ha sido la temporada, parece imposible que el Deportivo pueda firmar un pleno de victorias de aquí a final de temporada, que es lo que le haría falta para no depender de terceros, además de la necesidad de recuperar el golaveraje con el Alcorcón, que le derrotó en el partido de la primera vuelta por 3-1 y que tiene mejor saldo de goles global (+24 a +19) por lo que podría no servirle igualar el marcador de Santo Domingo si no mejora el golaveraje general.

Sin liderar

El Deportivo no ha sido capaz de coger el liderato del Grupo I en toda la temporada y tampoco ha logrado firmar una serie de victorias como las que sí firmaron la mayor parte de los candidatos al ascenso directo.



En el caso de los coruñeses, solo en una ocasión alcanzaron los tres triunfos seguidos, cuando se impusieron al Racing de Ferrol (2-0), Ceuta (1-2) y Unionistas de Salamanca (3-0), el próximo rival de los deportivistas. Además, entre la visita a Ceuta y el encuentro con Unionistas medió la Navidad.



El Deportivo no ganaba desde el 5-0 al Badajoz el 25 de febrero y corría el riesgo de cerrar marzo sin victorias, pero la expulsión de Medrano antes del descanso y los goles de Lucas Pérez y Alberto Quiles permitieron a los deportivistas mejorar el panorama que tenían tras la derrota con la Cultural Leonesa, que les había dejado a cinco puntos del Alcorcón y les había relegado a la tercera posición de la clasificación. Ahora, los madrileños vuelven a sentir el aliento del Deportivo, que recuperó la segunda plaza en detrimento de un Racing de Ferrol que todavía ha de disputar cerca de 80 minutos del partido suspendido con el Córdoba.



A los ferrolanos también les adelantó, al menos provisionalmente, el Real Madrid Castilla, que puso fin a una serie de cuatro partidos sin ganar (dos derrotas y dos empates) con su triunfo a domicilio ante la Balompédica Linense (1-2).

Lo que queda

La temporada está ya en esa fase en la que se deciden los objetivos. El Deportivo, en teoría, llaneará en Salamanca ante Unionistas el próximo sábado y frente al Fuenlabrada en la siguiente cita del campeonato, el sábado 8 de abril, antes de empezar su particular Tourmalet con cuatro puertos de primera categoría.



Y es que los blanquiazules visitarán al Racing de Ferrol el 16 de abril (domingo), recibirán al Ceuta (está en descenso pero lleva once partidos sin perder y tiene al máximo goleador del Grupo en sus filas) en Riazor el 23 (domingo), jugarán el Córdoba el 30 (domingo) y abrirán mayo ante el Alcorcón en casa el día 6 (sábado).



Posteriormente, el Deportivo cerrará la temporada con la visita al Linares el 14 de mayo al mediodía y finalizará el curso ante el Algeciras como local y el Pontevedra a domicilio a finales de mayo.