Deportivo-Cultural Leonesa: Regreso al origen

Mirarse en el espejo, recordar lo que sirvió en el pasado y repetirlo para regresar al origen, a ese momento en el que todo fluía y funcionaba, ahora que parece que ninguna de las piezas encajan.

El Deportivo quiere volver al camino esta tarde a las 19 horas en el Abanca-Riazor ante la Cultural Leonesa, rival al que se impuso en el último partido de 2021 por 2-3, en uno de los muchos encuentros que los blanquiazules ganaron en esa serie sobre la bocina.





Para volver a sumar de tres el técnico Borja Jiménez prepara el regreso al trivote, que tan buenos resultados le dio al cuadro blanquiazul en la primera vuelta del campeonato liguero en esta Primera RFEF. Además, se preparan cambios en el once, algunos motivados por la enfermería, como en el caso de un Trilli que, pese a jugar infiltrado otros choques, tiene ahora que parar.





Recuperar sensaciones

El objetivo es claro, volver a vencer, después de dos empates y una dolorosa derrota el fin de semana pasado ante el CD Badajoz, con la que el equipo tocó fondo anímica y deportivamente.





Posiblemente en el peor partido de la presente campaña de los blanquiazules, el punto de inflexión tiene que ser ahora, tras la bofetada recibida en el Nuevo Vivero.





El Deportivo es actualmente segundo, a seis y golaveraje de un imparable Racing de Santander y tiene a cuatro al Celta B, al que visitará la semana que viene en Balaídos. Aunque el técnico asegure que para él aun hay margen para pensar en el liderato, el playoff y el ser segundo, lo que otorga cierta ventaja en la eliminatoria, se antoja un objetivo prioritario.





En esta minirevolución que propondrá Borja Jiménez seguirá estando Mackay en la portería, pero puede entrar Villares por el lesionado Trilli, Granero por Jaime en el eje de la zaga y regresar Héctor al carril izquierdo, en sustitución de Diego Aguirre.





Asimismo, con el retorno del trivote volverá al once Rafa de Vicente, que tuvo minutos en el pasado encuentro contra el CD Badajoz, pero con poca presencia de momento en el equipo. Le acompañarían en la medular Bergantiños, que estaría de vuelta en el once, y Juergen, de los fijos en el esquema del técnico de Ávila. Por delante, otra línea habitual de tres que solía ser la más empleada en ataque: Alberto Quiles por la derecha, William de Camargo por la izquierda y arriba Miku, que anhela romper su sequía goleadora esta tarde. Y es que el delantero venezolano no ve puerta desde el pasado 9 de enero, cuando el Deportivo se impuso por la mínima ante el Talavera de la Reina.





Apoyo, pese a todo

Aunque el momento deportivo es complicado, se espera esta tarde una buena entrada en el feudo herculino. Al alrededor del centenar de aficionados de la Cultural que estarán hoy en las gradas habrá que sumar todos los hinchas del Depor que acudirán. Se han despachado alrededor de 3.000 billetes de público, a los que hay que sumar todos los abonados que ocuparán su localidad.





Riazor, que ha llegado a registrar entradas de 17.000 espectadores y los seguidores ansían volver a celebrar una victoria para enderezar un rumbo que el Depor ha ido perdiendo. Hoy espera poner la primera piedra, con un retorno al origen y victoria.