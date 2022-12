El Depor aprovecha el semáforo verde del Racing

El Deportivo deslumbró al Racing de Ferrol. Cinco minutos de éxtasis en el derbi coruñés de Primera Federación le dieron dos goles y el triunfo, que pudo acabar en goleada. Le imprimió velocidad, ritmo, presión y pegada y así se llevó por delante a un rival directo que ahora tiene a un punto, en una jornada en la que, además, le beneficiaron los pinchazos de todos los equipos que le preceden en la tabla salvo el Alcorcón, que se llevó el duelo con el líder, el Córdoba, ahora a siete puntos de los blanquiazules. Después del mazazo de Badajoz, del borrón del Nuevo Vivero, el Deportivo hizo cuenta nueva ante su vecino, un golpe sobre la mesa que necesita continuidad, pero que demuestra que el equipo puede.



El técnico del conjunto herculino, Óscar Cano solo retocó el once por obligación. Eligió a Víctor Narro para suplir a Mario Soriano y a Diego Villares para suplir a Roberto Olabe. Ha encontrado su once tipo y ni siquiera las molestias musculares de Antoñito, que le obligaron a pedir el cambio el martes pasado en Badajoz, y el hecho de tener un suplente de garantías como Trilli le hicieron variar la alineación en donde no era imprescindible.



El Deportivo interpretó a la perfección la partitura. Necesitaba desquitarse del pésimo partido de Badajoz, donde el fútbol le condenó con justicia en el minuto 96 después de haber aguantado con diez más de media hora. Tenía que vencer y convencer y fue a por el partido con determinación.

Una buena jugada del Racing de Ferrol, que culminó Álex López de primeras a pase de Joselu a los 20 minutos acabó de espolear al Deportivo. Mackay atajó sin excesivo problema y, a partir de ahí se desataron las hostilidades. El conjunto herculino fue un vendaval. El Racing se vio superado.



Amenazó primero con un centro preciso de Narro, en su vuelta al once, que conectó Quiles. El delantero se anticipó a Gazzaniga pero su remate se marchó desviado. Fue la declaración de intenciones de los blanquiazules, que confirmaron su propósito cinco minutos después con el segundo aviso. De nuevo con la participación de Narro, a pase de Antoñito, y un testarazo de Svensson que fue centrado, a las manos del arquero del Racing.



Los de Cristóbal asumieron riesgos en la salida del balón, Villares, fresco en su regreso a la titularidad, con gasolina en el cuerpo, inteligente, perspicaz y convencido, les penalizó. Presionó con fe a Bernal en la frontal, se hizo con el esférico, encaró a Gazzaniga, recortó y anotó a placer para poner por delante a los deportivistas.



Quedó en la lona el Racing de Ferrol y el Deportivo no se anduvo con contemplaciones. Era su momento, lo sabían. No podían dejar con vida a su rival. Menos en un derbi.



Cinco minutos después del primer tanto cayó el segundo. Rubén Díez, con el 21 a la espalda, filtró el pase valeroniano, Svensson lo recibió entre Bourdal y David Castro y cruzó el balón al palo largo, a la izquierda de Gazzaniga.



Pudo llegar el tercero porque el Racing era en esos momentos un manojo de nervios. Lo tuvo de nuevo Svensson. Casi cazó el tercero en una falta lateral que colgó Raúl Canero. Su cabezazo obligó a Gazzaniga a estirarse para sacar el balón a córner.



El portero del Racing se la jugó después con los pies. Presionó Antoñito y casi obtuvo premio. El descanso fue un respiro para el equipo verde.



A pesar de cómo había sido la primera parte, Cristóbal, en su regreso a Riazor, no introdujo permutas tras el paso por el vestuario. No hubo cambios de jugadores ni de juego y al preparador cordobés no le quedó otra que hacer tres modificaciones en una misma ventana. Manu Justo, Jardí y Luis Chacón se incorporaron al partido cuando solo habían pasado ocho minutos del segundo acto.



El árbitro se ahorró alguna amarilla, por ejemplo a Manzanara o a Manu Justo por sus duras entradas a Rubén Díez y Villares, respectivamente. Entre una y otra, Pablo Martínez se animó con un disparo lejano al que respondió Gazzaniga.



Cano sentó a Narro para dar protagonismo a Kuki Zalazar. Yeremay, aspirante a la titularidad, esperó en el banquillo. Otra presión del Depor, esta vez de Quiles en un pase atrás hacia David Castro, estuvo a punto de darle el tercero.



El Racing también tuvo la suya en una contra que nació con una falta no señalada de Bourdal a Svensson -necesitó atención médica-. La jugada la finalizó Jardí por encima de la portería de Mackay.



El Deportivo controló el partido, al que se sumaron Kuki y Bergantiños. El extremo, voluntarioso, no estuvo afortunado ni en el área rival ni en la propia. Cano se resistió a introducir más cambios. Svensson, echo polvo por el esfuerzo, resistió hasta el descuento. Con el partido sentenciado, minutos de la basura para las últimas permutas, que llegaron en el descuento: Yeremay, Gorka y Jaime. El canario los aprovechó para mostrarse, para dejar muestras una vez más de ese desparpajo que, por ahora, no le sirve para ser titular en un Depor que se reseteó.