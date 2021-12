Couceiro supedita fichar si supone un ‘plus’ para ascender

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, atendió telemáticamente a los medios tras la Junta de Accionistas y aseguró que, aunque no descartan acudir al mercado de invierno, el nivel del plantel hace difícil fichar a jugadores que lo mejoren.





“Alineado con lo comentado por Borja anteriormente. Es difícil encontrar jugadores que mejoren lo que tenemos. Estar o no en el mercado es una cuestión técnica. Analizar entre la secretaría técnica y entrenador las necesidades, una vez consensuadas y realizada una propuesta a este Consejo se evaluarían a nivel económico y de viabilidad y todo lo que nos pueda ayudar en nuestras opciones para el ascenso será considerado. En estos momentos tenemos un magnífico equipo, muy competitivo, dos jugadores por puesto y no será sencillo encontrar en el mercado de invierno algo que lo mejore. Como Consejo, dejar trabajar a los profesionales, escuchar necesidades, evaluar sus conclusiones de ese análisis y tomar las decisiones que sea oportunas. Si todos consideramos que puede haber un plus que nos ayude a incrementar nuestras posibilidades de ascenso (se hará)”, afirmó.





Ayuda extra

Pero, llegado el caso, si hubiese alguna opción ventajosa para fichar, podrían contar incluso con el apoyo del accionista mayoritario, Abanca, para alguna operación. “Abanca está demostrando un compromiso total en el apoyo al club, alcanzar el objetivo en el menor plazo posible. De acuerdo en que si realmente surgiese una oportunidad en el mercado y fuese muy importante aprovecharla y estaría abierto el canal de comunicación con el primer accionista para acceder a ello. No se restringiría si es necesario”, argumentó el presidente blanquiazul. El dirigente aseguró que no le constaba que hubiese jugadores que hubiesen pedido salir y que pondrán “todos los medios” para que ninguno de los que quieren que sigan abandone el club.





Noel y Villares

Couceiro también hablo del punto en el que se encuentran las renovaciones de Noel y Villares, ambas encaminadas pero aún sin cerrar. En el caso del de Silleda, aseguró que hay cierta urgencia ya que su contrato finaliza el 30 de junio de 2022.





“Tiene una propuesta muy concreta encima de la mesa y tenemos la convicción de que las cosas van a salir bien y lograremos encantar a Noel con el futuro proyecto del Deportivo. No tiene que pensar en la realidad de hoy sino en lo que va a ser el Deportivo en el futuro”, aclaró Couceiro.





Aseguró que “Noel ha mostrado desde hace meses su predisposición para ampliar su vinculación y lo que escuchamos desde la otra parte es que tienen la misma voluntad. Noel tiene contrato hasta final de temporada, el Deportivo sabe del interés de otros clubes, nos gustaría poder cerrarlo antes. Reiteramos que el club está haciendo un esfuerzo económico importante en la propuesta de Noel y (ellos) asumen la realidad del club y que el salario no debería ser el problema. Convencer a Noel que el mejor equipo es el Deportivo, que aquí puede seguir quemando etapas como desde que era benjamín, que su mejor proyecto personal es seguir en el Deportivo. Tengo el conocimiento de que será así y que seguirá muchos años”. vaticinó. También espera una respuesta positiva por parte de Villares. “Se está ganando la posición que tiene dentro del Deportivo y Diego no tiene otra idea, pensamos, que seguir muchos años en el club. Entendemos que la oferta hace entender el interés del Deportivo. Es una oferta supeditada al rendimiento y a hitos realistas que conseguiría teniendo en cuenta su rendimiento. Tenemos la impresión de que llegaremos a un acuerdo”, indicó el mandatario.





Agradeció el apoyo este curso y el pasado, condonando el dinero del abono



Couceiro aprovechó la rueda de prensa para agradecer el apoyo de los seguidores tanto esta campaña como la anterior, en la que muchos no solicitaron el reembolso del abono por los partidos sin público por la pandemia.





“Esta dándonos un apoyo que está asombrando no solo aquí sino fuera de Coruña y su apoyo económico, cuando no exigieron la mayoría de los abonados la devolución de una parte de la temporada 19-20 y pudieron exigirlo, fue medio millón más para el Depor. El estímulo de su presencia, de su acompañamiento, de animar de principio a fin, como los futbolistas dicen, son el jugador numero doce”, aseguró el mandatario.





Deseó, además, que las restricciones derivadas del coronavirus no afecten de nuevo al aforo en los recintos deportivos, como en el caso de Riazor. “Será muy duro que volviese a haber restricciones que restrinjan, pero vamos a tener la esperanza de que al haber descanso en la liga el pico (de la nueva ola de coronavirus) pueda empezar a remitir y esa pandemia alejarse en cuanto al riesgo de la convivencia social”, comentó el dirigente.