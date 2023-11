El Cortegada recibe “con poco que perder” al líder Segle XXI

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde al líder Segle XXI a las 18:30 horas en Fontecarmoa. El equipo de Javi Nogueira retoma la competición tras una semana sin jugar debido a la Ventana Fiba que afectó a la austriaca Anja Fuchs y a la macedonia Aleksandra Stojanovska. Este última no jugó por lesión con su selección y tampoco lo hará hoy. Tras pasar consulta médica el jueves, su rodilla sigue inflamada por lo que no forzará.



El Cortegada, por tanto, se medirá sin su mejor jugadora al mejor equipo de la liga. Visita Vilagarcía un rival poderoso, integrado por jugadoras en edad júnior (nacidas en 2006) que pulen su talento en un centro de rendimiento que depende de las federaciones catalana y española. Entre estas jugadoras se encuentra la vilagarciana Irene Noya, que vuelve a casa en un partido muy especial. La pívot de 17 años, que se inició con solo 4 en la cantera del CLB y se marchó a Cataluña cuando era cadete, está jugando a gran nivel y promedia 9,3 puntos y 6,3 rebotes por partido.



El Segle XXI está plagado de internacionales en categorías inferores con España. Brilla la base Iyana Martín, que fue la MVP en el último Mundial Sub 19 donde España estuvo a punto de ganarle el oro a Estados Unidos. La asturiana promedia 14,2 puntos de media en LF2. María Anais Rodríguez (14,8 puntos) y Marta Alsina (9,5 puntos y 6 rebotes por partido) son otras de las jugadoras destacadas en las catalanas.



El Segle XXI ha ganado todos sus partidos con holgura. En pistas difíciles como la del Arxil y León. Salvo en Pontevedra, donde se impusieron por 13 puntos (64-77), en el resto vencieron por una diferencia mínima de 25 puntos. Capítulo aparte merece el resultado apuballante y difícil de ver en una liga profesional contra el Clarinos Tenerife: 101-13. “El partido es complicado. Tenemos mucho que ganar y poco que perder”, explica Javi Nogueira. “Este es un rival que probablemente no pierda ningún partido en toda la liga. Ganan fácil, meten parciales demoledores y tienen de todo: talento, buenos porcentajes, una gran defensa, altura y rebote...



El entrenador local Javier Nogueira reconoce que “da gusto verlas jugar, lo hacen fácil y es muy difícil defenderlas”. Además, “juegan sin presión clasificatoria”, ya que por normativa no pueden ascender aunque repitan título de liga. Pese a la calidad de un rival, que se pasea en la liga, y a la baja de Stojanovska, el Cortegada promete batalla. “Tenemos que ser fieles a lo que estamos construyendo, que es jugar a meter canastas”, explica Nogueira. “Debemos ser más regulares, no podemos hacer un cuarto de 27 puntos y después no llegar a 20 en otros”.