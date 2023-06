Claudio Barragán: "Era raro que Juanjo Expósito no levantara la mano para comentar jugadas”

Claudio Barragán, jugador del Deportivo entre 1991 y 1995, dirigió al actual jefe de scouting del Deportivo, Juanjo Expósito, en la temporada 2013-14, cuando el exblanquiazul entrenaba a la Ponferradina.

¿Qué recuerdas de él?

Tuve la suerte de entrenarlo en Ponferrada y fue una grata sorpresa a nivel profesional y personalmente. Era un jugador que a cualquier entrenador le gustaría tener en su equipo por su forma de jugar, su buen carácter y, sobre todo, por cómo entendía el juego. En el campo se notaba que se hacía querer por los compañeros.

¿Ya se notaba su obsesión por conocer los aspectos futbolísticos y a los futbolistas?

Sí. Después de los partidos me gusta preguntar a mis jugadores qué detalles y jugadas han visto o destacan, y era raro que él no levantara la mano para comentarlas. De esos futbolistas he visto pocos.

¿Qué te parece que el Consejo de Administración antes de renunciar destituyera a Rubén de la Barrera?

Es extraño, pero es difícil hacer una valoración.

¿Entiendes que los aficionados estén cabreados?

Rubén les había devuelto la ilusión, había conectado y ahora la afición estará desilusionada, como le pasó la temporada anterior o la otra, tras no lograr el objetivo. Pero la afición del Depor siempre está enganchada y lo que quiere es que su equipo lo dé todo en el campo, gane partidos y los saquen de ese pozo que es la Primera RFEF. Tanto a nivel institucional como por masa social merece estar entre los mejores.

El lunes hablamos con Paco Jémez y aseguraba que buenos entrenadores, jugadores y directores deportivos hay muchos, pero no todos sirven para soportar la presión de un transatlántico como el Depor.

Lleva razón. Yo he estado en equipos históricos como el Recreativo o el Cádiz, que hicimos una buena temporada, pero no pudimos terminarla porque hay mucha presión. A nivel mediático es todos los días hablando de lo mismo y muchas veces la gente se olvida del presente, de dónde estás ahora y, a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea. Pero para conseguirlo, tiene que haber una comunión total. Lo que está claro es que la afición nunca le va a dar la espalda al equipo. Es una responsabilidad, pero también es una ventaja saber que si haces las cosas bien, vas a tener el respaldo de la afición. Aficiones como la del Depor no hay, porque yo lo he vivido.

No es fácil recuperarse de un nuevo mazazo y jugar en la tercera categoría por cuarta campaña consecutiva.

Es una loza. La temporada pasada, a un paso de subir de categoría al fútbol profesional otra vez, y este año, más de lo mismo. El fútbol, a veces, es así de caprichoso porque el partido de Castalia fue bastante desgraciado para el Depor. Hasta Ian, que es el portero que más jornadas estuvo imbatido en la categoría y fue un pilar durante toda la temporada, un jugador importantísimo para el Depor, tuvo una tarde para olvidar. Pero es que entre la tensión, los nervios y todo, puedes incurrir en esos errores por mucha experiencia que tengas, y el que ha sido futbolista lo entiende. Encima, el Depor tuvo la mala suerte de que le faltó Quiles, que ha sido clave a nivel ofensivo.

Quiles, que no estará la próxima temporada en el Depor. Otro proyecto nuevo.

Ahora hay que resetear otra vez y empezar de cero. Hacer una plantilla competitiva y, a partir de ahí, poner los cimientos para que el equipo llegue bien. Es que es una categoría muy difícil porque hay muy buenos equipos. Todo el mundo pensaba que el Racing de Ferrol se iba a deshinchar y mira la arrancada que pegó en los últimos partidos.