Carolina Iglesias pasea con orgullo su deportivismo por playas mexicanas

La cómica oleirense Carolina Iglesias aprovecha cualquier ocasión para vestir con orgullo su camiseta blanquiazul, al igual que presume y lleva su 'tierriña' por bandera.

En este caso, ha cruzado el charco y, mientras pasa unos días en México, no ha dudado en enfundarse la camiseta deportivista para dar un relajado paseo por una de sus playas; mientras bromea con el dúo que va haciendo ella sola de la canción 'Gotta Go My Own Way', de Vanessa Hudgens y Zac Efron, conocida por la película 'High School Musical 2'.