“Son momentos, en estas edades hay momentos mejores y peores. El equipo tiene unas necesidades y otras, al igual que el técnico. Él (Martín Ochoa) está entrenando fenomenal, pero Kevin también puede hacer banda, en mi opinión más que Martín. Sigo teniendo la misma opinión y va a ser un futbolista importante. Estamos en el camino y progresión y cada uno lleva su ritmo”, comentaba Idiakez al ser preguntado por la ausencia del delantero riojano, sin minutos en un duelo copero que parecía propicio para él.

Salía el Depor sin un punta de referencia, con Pablo Valcarce haciendo las funciones de improvisado ‘nueve’ y aprovechándose de la movilidad de Davo. En la rueda de cambios tampoco entraba Ochoa que disputó apenas diez minutos ante Osasuna Promesas y se fue de vacío contra el Barça Atlètic en la pasada jornada. Contrato hasta 2024

El futbolista finaliza contrato el año que viene y su situación recuerda un poco a la de Noel López, cuando desapareció del once en la 2021-22.

Entonces no se dio explicación pero ante su negativa de no renovar se produjo un tira y afloja con el Depor. Idiakez quiso darle normalidad, pero sorprende la escasez de minutos de Ochoa, con Iván Barbero , mejor, pero aún de baja.