Óscar Cano: “No merecimos ganar”

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, reconoce que el cuadro blanquiazul no hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos en el Nuevo Mirador y habló de dos de las jugadas controvertidas del partido: la pena máxima no pitada sobre Soriano y el tanto anulado al Algeciras, por posición antirreglamentaria, que era legal.



“No hemos merecido ganar el partido, hay una opción que nos puede adelantar, un penalti grosero, un error no se puede cometer en esta categoría y en la segunda parte me comentan que no hay fuera de juego en el gol de Algeciras”, resumió el preparador.



El míster reconoció que en Primera Federación siempre era difícil puntuar a domicilio y aclaró que esperaban a un Algeciras así de presionante. “Nos encontramos a un equipo áspero, que te pone las cosas difíciles. Es una categoría muy complicada, en la que se hace difícil ganar fuera de casa. No logramos encontrar esas secuencias con balón, pero protegimos bien el resultado. En el debe está que tenemos que jugar mejor los partidos fuera de casa. El Depor no ha sido justo vencedor y hay que reconocerlo, no hemos merecido ganar, pero este tipo de partidos cuando se ganan es que el equipo tiene posibilidades de hacerlo”, admitió.

Saber leer el partido

Para el míster el Depor aprovechó “otros recursos e hicimos otro partido que es el que procedía, porque el equipo no estaba fino con la pelota”, argumentó. Sobre la mejoría del equipo, en defensa, está dando un paso adelante, sobre todo en lo tocante a los centros laterales.



“Cada vez estamos defendiendo mejor el área, nos sentimos cómodos. Ha habido situaciones de envío al área, en juego y vamos a ver si somos capaces de mantenerlo”, aclaró. Sobre la jugada del tanto de Turrillo, cree que se sumaron fallos. “Hubo una cadena de errores que no podemos consentir. Que nadie se quede de pie a defender una jugada, el palo, la vuelven a coger... Tenemos un margen de quince días para dar cabida en los entrenos a lo que no hacemos bien y vamos a ver si somos capaces de redondearlo en ese balance defensivo”, incidió.



Aspectos a mejorar

El míster herculino, al ser preguntado por en qué tiene que ir a más el cuadro coruñés enumeró los aspectos. “Mejorar en los repliegues, en el uno contra uno y en los duelos directos la ayuda está muy lejana, lo que es favorable al equipo que ataca y al que tiene la pelota. No podemos estar tan lejos uno de otros, no podemos estar tan divididos. Hay jugadores que entienden lo que requieren estas situaciones, con balón también tenemos que mejorar. Somos un equipo muy pudiente con el balón, aunque hoy (por ayer) no lo hayamos demostrado”, remarcó.



Cree que ganar este tipo de encuentros supone un golpe positivo a la moral de un plantel en recuperación.

“Nos hacía falta, nos metemos de lleno en la pomada. Esas cabezas que piensan que cuando lo hacen bien pueden ganar, como en Riazor y cuando no lo hacemos bien, como hoy (por ayer), también. Que se den cuenta de que los partidos se pueden poner de mil maneras y se pueden sacar los puntos. Tiene un impacto en lo anímico, el equipo viene de un varapalo gordo, tiramos de la madeja: a siete minutos de estar en el fútbol profesional (por el playoff), Mallorca (no ascenso a Primera), el penalti de Djukic... Pero todo lo mejor está por suceder y va a ser bueno para nosotros", indicó Óscar Cano durante su comparecencia de prensa.



“El equipo jugó mejor en Valdebebas que hoy (por ayer)”

Sobre cómo veía al Depor y como se había manifestado en rueda de prensa ante el Castilla volvió a justificar sus declaraciones en base a cómo estaba viendo a su equipo y remarcó de nuevo que el Depor estuvo mejor en Valdebebas, donde el plantel perdió.

“Cambia el discurso porque han pasado unas cosas positivas. El elquipo ha jugado mejor en Valdebebas que hoy (por ayer). El equipo hizo menos cosas mejores hoy (por ayer) que las que hizo en Valdebebas. Pero la victoria y la derrota no se censuran y cuando se ganan son todo alabanzas”, admitió. No obstante, Cano volvió a mostrarse autocrítico. “Mi papel es no engañar a la masa social y hoy (por ayer) no hemos merecido ganar pero, si jugando así de mal somos capaces de ganar todo así, lo firmo. Lo que queremos es lograr las victorias y llevar al equipo a donde se merece”, dijo y alabó el ambiente “maravilloso” del Nuevo Mirador