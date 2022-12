Bruno Di Benedetto se luce en la goleada del Liceo (6-0)

El Liceo culminó una semana difícil, en lo emocional por la muerte de Alexandre Acsensi, jugador del Caldes (su rival ayer en Riazor), y también en lo meramente deportivo, con tres partidos en ocho días. Y lo hizo con una cómoda victoria para mantener la segunda plaza de la OK Liga, seis puntos por debajo del Barça, líder que hoy completa la jornada.

Liceo y Caldes rindieron un minuto de silencio en honor del fallecido Alexandre antes del partido. El equipo catalán se presentó con una rotación de circunstancias (solo seis jugadores de pista), pero no rehuyó al intercambio de golpes en los primeros minutos.

Avisaron los de Eduard Candami con una doble ocasión que puso a prueba los reflejos de Mati Bridge, la gran novedad en el cinco inicial liceísta, titular por vez primera en la temporada y que respondió al reto con creces.

De área a área

También estuvo acertado Jordi Pons, guardameta del Caldes, que desbarató las primeras llegadas verdiblancas: un disparo de Dava Torres y un remate a bocajarrao de Àlex Rodríguez.

No pudo hacer nada en el 1-0 de Bruno Di Benedetto: el francés aprovechó una asistencia de Arnau Canal para picarla con maestría por encima del portero visitante. Repitió Bruno cuatro minutos después a lo Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como), con un contragolpe de área a área que finalizó a la red.

Con 2-0 al descanso, el Liceo se propuso sentenciar el encuentro nada más volver de los vestuarios. Y firmó tres goles en los diez minutos iniciales de la segunda mitad. Dicho y hecho.

Sentenciado

No pasaba ni un minuto de la reanudación cuando Dava robó una bola en media pista, tiró la pared con Bruno, que esperó el momento justo para asistir al capitán, listo para remachar en el segundo palo.

Di Benedetto completó su ‘hat-trick’ particular al culminar un contragolpe llevado por Pol Manrubia y que terminó picándola de nuevo sobre el portero, en la segunda mitad Jaume Gisbert.

Fran Tombita, relevo de Sito Ricart en la rotación, firmó el quinto al desviar con su stick un disparo lejano de Arnau Canal y Dava completó el ‘set’ liceísta con un palazo imparable a falta de un minuto para la bocina.