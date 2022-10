Borja Jiménez: "Me voy con la sensación de que me dejé el alma"

Borja Jiménez, exentrenador del Real Club Deportivo, se despidió en la sala de prensa de Riazor.



" Me voy con la sensación de que me dejé el alma, me despido donde reí muchas veces y donde lloré por primera vez públicamente", dijo.



"He pasado 16 meses apasionantes", confesó un míster que se quedará viviendo un tiempo en A Coruña y que se fue emocionado y "agradecido" a la afición, a los jugadores, a los capitanes, al cuerpo técnico, a todos los trabajadores del club, a la dirección deportiva, al Consejo de Administración, a la prensa y a su segundo, Álex Martínez.